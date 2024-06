Europee 2024, chi sono gli eletti esperti di energia

Con diversi volti nuovi, ma anche molte conferme, si va configurando la delegazione dei 76 eurodeputati italiani per la legislatura 2024-2029. Tra gli eletti ecco gli “esperti” in materie energetiche e ambientali.

La nuova delegazione 2024-2029

Ricomincia il ciclo istituzionale europeo, il delicato processo di equilibrismo politico che fa seguito alle elezioni del Parlamento comunitario. Ogni cinque anni si rimescolano le carte per tutte le principali istituzioni del blocco, e anche questa volta l’assegnazione delle poltrone di prestigio, i cosiddetti top jobs (presidenza della Commissione, quella del Consiglio europeo e la carica di Alto rappresentante), risponderà ad una strategia di compromesso ben precisa. Con diversi volti nuovi, molte conferme, alcuni “esperti” in materie energetiche e ambientali, si va configurando la delegazione dei 76 eurodeputati italiani per la legislatura 2024-2029.

Gli esperti di energia di Fdi

Per Fdi la novità più rilevante è l’elezione di Piergiacomo Sibiano detto Piga, dirigente di Illumia e vice presidente di Aiget. Confermati, invece, il responsabile energia Nicola Procaccini (FdI) e Carlo Fidanza, capo delegazione e membro della Commissione Trasporti. Dentro anche Pietro Fiocchi, già membro della commissione Envi. Confermato anche Sergio Berlato, già in commissione Envi .

Gli eletti del PD per energia e ambiente […]

