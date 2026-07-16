Europa, streaming e mercato dell’attenzione: il nuovo paradigma dell’audiovisivo

Il mercato europeo dello streaming continua a crescere, ma sta cambiando natura. Dopo oltre un decennio in cui la competizione è stata guidata principalmente dalla conquista di nuovi abbonati, il settore entra in una fase più matura e complessa, nella quale il successo dipende sempre meno dal numero di sottoscrittori e sempre più dalla capacità di attrarre, mantenere e monetizzare l’attenzione degli utenti. È questa la principale conclusione del XXII Rapporto ITMedia Consulting VOD in Europe 2026-2029: A New Paradigm in Advertising and Attention.

La crescita non si arresta. Secondo le previsioni del Rapporto, il mercato del Video on Demand dell’Europa occidentale passerà da circa 29 miliardi di euro nel 2025 a oltre 42 miliardi nel 2029, con una crescita media annua intorno al 10%. Cambiano però i motori dello sviluppo. La fase dell’espansione quasi esclusivamente trainata dagli abbonamenti sembra avviarsi verso la maturità, mentre assumono un ruolo crescente la pubblicità, le partnership distributive e la capacità di costruire ecosistemi integrati.

Dalla subscriber economy alla attention economy

La vera novità è che la competizione non si svolge più soltanto tra piattaforme video.

Netflix, Disney+, Amazon Prime Video e gli altri operatori non si confrontano più soltanto tra loro. A contendere il tempo degli utenti sono oggi YouTube, TikTok, Instagram, le piattaforme gaming e l’intero ecosistema digitale. Il mercato audiovisivo entra così pienamente nell’economia dell’attenzione: il bene scarso non è più il contenuto, ma il tempo disponibile del consumatore.

La conseguenza è che la crescita degli abbonati non rappresenta più da sola un indicatore sufficiente di successo. Diventano altrettanto importanti l’engagement, il tempo speso sulle piattaforme, la qualità dei dati raccolti e la capacità di trasformare l’audience in valore pubblicitario.

Il ritorno della pubblicità

La trasformazione più evidente riguarda proprio la pubblicità.

Per anni il modello di riferimento dello streaming è stato quello dell’abbonamento puro. Oggi quasi tutti i principali operatori stanno convergendo verso formule ibride che combinano subscription e advertising.

Secondo il Rapporto ITMedia Consulting, l’AVOD sarà il segmento più dinamico dell’intero mercato europeo. I ricavi pubblicitari passeranno da circa 9,4 miliardi di euro nel 2026 a oltre 15 miliardi nel 2029, con una crescita media annua vicina al 18%. La quota dell’AVOD sul totale del mercato salirà dal 29% al 36%, diventando il principale motore dello sviluppo del settore.

Lo SVOD continuerà a rappresentare il segmento dominante, con ricavi attesi intorno ai 25 miliardi di euro nel 2029 e una quota prossima al 60% del mercato. Tuttavia cresce a ritmi più moderati, segno di una progressiva maturazione del modello basato esclusivamente sugli abbonamenti

Netflix simbolo del nuovo modello

Nessuna azienda rappresenta questa trasformazione meglio di Netflix.

Per oltre vent’anni il gruppo ha costruito il proprio posizionamento sul rifiuto della pubblicità. Oggi sta invece diventando uno dei protagonisti del mercato pubblicitario digitale.

L’introduzione del piano supportato dagli annunci, il rapido sviluppo dei ricavi advertising, la costruzione di una piattaforma tecnologica proprietaria e gli investimenti nelle soluzioni di targeting mostrano chiaramente come Netflix si stia evolvendo da servizio di streaming a ecosistema integrato di media e pubblicità.

Si tratta di una svolta strategica destinata a influenzare l’intero settore. In prospettiva, la capacità di monetizzare l’attenzione potrebbe diventare persino più importante della crescita degli abbonati.

L’Europa inventa la “co-opetition”

Se il ritorno della pubblicità rappresenta la prima grande trasformazione, la seconda riguarda il modello europeo.

Contrariamente alle previsioni di chi immaginava una progressiva marginalizzazione dei broadcaster tradizionali, il mercato europeo sta evolvendo verso forme sempre più articolate di collaborazione tra operatori locali e piattaforme globali.

In Europa la competizione lascia progressivamente spazio a modelli di “co-opetition”, nei quali cooperazione e concorrenza convivono.

Le collaborazioni che coinvolgono TF1, France Télévisions, RTL, ITV, Rai e altri broadcaster nazionali testimoniano la ricerca di nuovi equilibri tra dimensione locale e scala globale.

Il caso Netflix-TF1: una novità assoluta

L’accordo tra Netflix e TF1 rappresenta probabilmente il caso più significativo di questa nuova fase.

Non si tratta infatti di un semplice accordo di licensing o di distribuzione di programmi. Per la prima volta un grande broadcaster free-to-air europeo entra in modo strutturato all’interno dell’ecosistema di una piattaforma globale. I contenuti TF1 diventano parte integrante dell’esperienza Netflix, beneficiando dei sistemi di raccomandazione, ricerca e scoperta della piattaforma.

L’importanza dell’operazione va oltre il caso francese. Essa suggerisce un possibile modello futuro per i rapporti tra broadcaster e streamer: non più semplice distribuzione di contenuti, ma integrazione di contenuti, audience, dati e processi di monetizzazione.

Per i broadcaster significa raggiungere pubblici sempre più lontani dalla televisione lineare. Per gli streamer significa rafforzare il radicamento nei singoli mercati nazionali attraverso contenuti locali e marchi editoriali consolidati.

Consolidamento: la ricerca della scala

L’altra grande direttrice individuata dal Rapporto riguarda il consolidamento.

L’aumento dei costi dei contenuti, la crescente rilevanza della pubblicità, la pressione competitiva e la necessità di investimenti tecnologici sempre più significativi rendono la scala una condizione essenziale per competere.

L’industria si sta quindi muovendo verso nuove forme di aggregazione, integrazione e concentrazione. Non si tratta soltanto di ottenere maggiori dimensioni, ma di costruire ecosistemi capaci di combinare contenuti, distribuzione, tecnologia, pubblicità e dati.

In questo senso partnership e consolidamento rappresentano due facce della stessa strategia: raggiungere la massa critica necessaria per affrontare un contesto competitivo dominato da operatori globali sempre più forti.

Sport, eventi live e contenuti premium

In un mercato caratterizzato da consumi sempre più frammentati, resta centrale il ruolo dei contenuti premium.

Sport ed eventi live continuano a rappresentare uno dei principali fattori di differenziazione. Generano attenzione, aumentano il tempo di permanenza sulle piattaforme e alimentano sia i ricavi da abbonamento sia quelli pubblicitari. Per questo continueranno a occupare una posizione strategica nelle politiche di investimento dei principali operatori.

Verso un nuovo ecosistema audiovisivo europeo

Il quadro che emerge dal XXII Rapporto ITMedia Consulting è quello di un mercato in profonda trasformazione.

Lo streaming non è più una categoria separata dall’industria televisiva tradizionale, ma una componente di un ecosistema audiovisivo sempre più integrato. Pubblicità, contenuti premium, piattaforme digitali, broadcaster tradizionali, dati, algoritmi e partnership convergono progressivamente in modelli di business nuovi e più complessi.

La sfida del prossimo decennio non sarà semplicemente conquistare nuovi abbonati. Sarà riuscire a conquistare, comprendere e monetizzare l’attenzione degli utenti. E sarà proprio in Europa, dove competizione e cooperazione stanno imparando a convivere, che potremmo osservare alcune delle sperimentazioni più interessanti per il futuro dell’industria audiovisiva.

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