Europa Green, domani la presentazione del piano Ue da 1.000 miliardi

Il piano di investimenti avrà durata decennale e sarà dedicato alla riconversione di aree industriali inquinate ed inquinanti, alla nascita di un fondo per la transizione giusta e per promuovere nuove regole più favorevoli agli interventi pubblici in ambito ambientale e di decarbonizzazione dell’economia.

Domani a Strasburgo la Commissione europea presenterà il maxi piano per l’Unione europea verde, sostenibile ed innovativa. Al suo interno soluzioni, strumenti e risorse per riconvertire le aree industriali più inquinanti (tra cui anche l’ex Ilva di Taranto), per creare un “Fondo per la transizione giusta e green”, per favorire l’economia verde.

Secondo quanto anticipato dal quotidiano La Stampa, la Commissione europea metterà a disposizione di questa nuova strategia Green Deal circa 1.000 miliardi di euro in dieci anni. Il piano prevede anche delle nuove regole, “meno severe”, sugli aiuti di Stato per favorire gli interventi pubblici in materia di ambiente, decarbonizzazione e inquinamento.

Stando alla bozza che sta circolando in queste ore, si valuta di destinare almeno il 25% del bilancio europeo in favore degli investimenti verdi, quindi circa 485 milioni di euro da investire fino al 2030. Altri 115 miliardi arriveranno sotto forma di cofinanziamento nazionale degli Stati membri, il restante del fondo sarà raccolto dalla Banca europea per gli investimenti e dai privati che sfrutteranno il piano “InvestEu”, con l’auspicio di veder mobilitati almeno 650 miliardi di euro in sette anni.

Secondo stime della Commissione, è spiegato nell’articolo, il 30% di queste risorse dovrà finire nel settore green: 195 milioni al 2027 e 280 milioni al 2030.

Altri 100 miliardi, infine, dovrebbero essere raccolti nel Fondo per la transizione giusta. Di questi, solo 7,5 miliardi proveranno dall’Ue, mentre grazie al cofinanziamento nazionale dei singoli Governi e ai privati, si dovrebbero generare rispettivamente altri 30-50 miliardi e 30-45 miliardi di euro, da aggiungere ai quasi 30 miliardi offerti dalla Banca europea degli investimenti.