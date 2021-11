Europa Digitale, primi bandi al via

La giornata in pillole. Sono partiti i primi bandi del programma Europa Digitale, uno su cloud e AI con un budget di 415 milioni di euro e l’altro sulla cybersecurity, 43 milioni di euro. I prossimi bandi all’inizio del 2022.

5G, il piano del Governo in consultazione fino al 15 dicembre. Tutti i quesiti per le telco. I fondi residui andranno allo sviluppo dei Vertical?

5G Italy, al via le iscrizioni per seguire online l’appuntamento annuale organizzato dal CNIT (Consorzio Nazionale Interuniversitario per le Telecomunicazioni): vedi l’agenda con Ascani, Amendola, Baldoni….

Ecco la selezione delle news del giorno pubblicate su www.key4biz.it.

Europa Digitale, primi bandi: 460 milioni per cloud, IA e cybersecurity

di Flavio Fabbri

Oggi la Commissione europea ha annunciato i primi due inviti a presentare proposte nell’ambito del programma Europa digitale.Leggi l’articolo

5G, piano in consultazione. I quesiti per le telco. Fondi residui ai Vertical?

di Paolo Anastasio

I quesiti per le telco nella consultazione sul Piano Italia 5G lanciata dal Governo per fissare i criteri di assegnazione dei fondi del Pnrr.Leggi l’articolo

5G Italy 2021, al via le iscrizioni per seguirlo online. L’agenda

di Redazione Key4biz

5G ITALY – 4^ edizione della conferenza internazionale promossa ed organizzata dal CNIT. Scopri l’agenda completa e registrati su 5GItaly.eu.Leggi l’articolo

“La PA che vorrei”, rivedi l’intervista a Valerio Maio (Unitelma Sapienza)

di Redazione Key4biz

Intervista a Valerio Maio, ordinario di diritto del lavoro, Università telematica Unitelma Sapienza.Leggi l’articolo

Dazn al Mise: Nessun blocco al doppio device. Adiconsum: Via l’esclusiva

di Paolo Anastasio

Dazn al Mise si impegna a non modificare in corsa i termini contrattuali. Adiconsum scrive al ministro Giorgetti: disservizi permangono.Leggi l’articolo

5G, in Cina l’80% degli utenti attivi. Le città saranno connesse entro il 2025

di Flavio Fabbri

Il grande Paese asiatico vedrà crescere la penetrazione della rete 5G dal 15% del 2020 al 56% atteso entro la fine del 2021.Leggi l’articolo

Biden firma legge sulle infrastrutture: 18 miliardi per la mobilità elettrica

di Flavio Fabbri

Nuove infrastrutture ad alto contenuto tecnologico e nuovi posti di lavoro legati all’industria delle fonti energetiche rinnovabili.Leggi l’articolo

Democrazia Futura. DG20/Cop26/Vertice Usa-Cina: i 15 giorni che illusero il Mondo

di Giampiero Gramaglia

Giampiero Gramaglia racconta due settimane di slalom diplomatico ai massimi livelli che però hanno sortito solo “parole, parole, parole”.Leggi l’articolo

Diritto d’autore, Bagnoli Rossi (FAPAV): “Italia segue direzione chiara”

di Redazione Key4biz

Il commento del Segretario Generale FAPAV alle dichiarazioni del Ministro Giancarlo Giorgetti e della Sottosegretaria Anna Ascani.Leggi l’articolo

Lottomatica-Censis contro gioco illegale. Ma il gioco legale giova al Paese?

Angelo Zaccone Teodosi

Durante la pandemia, boom del gioco illegale: dai 12 miliardi di euro del 2019 ai 18 del 2020. Sono 19 milioni gli italiani che “giocano”.Leggi l’articolo

