Europa digitale alle prese con più autonomia dagli USA

Oggi in primo piano il summit in Belgio per un’Europa più competitiva dal punto di vista industriale. Ma il digitale grande assente?
Tlc, secondo Le Monde, Nokia è sempre più americanizzata. Quali i possibili effetti sull’Europa digitale?
Nel frattempo l’italiana Fastweb + Vodafone, dopo la chiusura del bilancio del primo anno di attività punta sempre di più sull’autonomia tecnologica europea.
Infine, vi proponiamo l’analisi dell’associazione Asvis, presieduta dal professor Enrico Giovannini, che spiega perché siamo entrati nella terza fase dei social network.
