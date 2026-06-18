L’Italia ha fatto grossi progressi nel suo percorso di transizione digitale, ma restano delle “debolezze strutturali”, compresa la scarsa copertura in fibra FTTP nelle aree rurali e la carenza di competenze digitali (sotto la media Ue) nonché un’adozione disomogenea delle nuove tecnologie (soprattutto l’AI) in ambito aziendale. In questo senso, il tallone d’Achille restano le PMI, dove l’AI è pressoché inesistente. Il 5G è diffuso, ma il 5G standalone non è nemmeno partito, “nessuna stazione radio base in Italia è 5G standalone” a fronte di una media Ue del 20,9%. E questo è un altro punto di forte debolezza.

Eurobarometro 2026 sui target del decennio digitale Ue al 20230

E’ quanto emerge, in estrema sintesi, dall’ultimo rapporto dell’Eurobarometro 2026 della Commissione Ue (l’ex DESI) sugli obiettivi del Decennio digitale al 2030, il rapporto annuale che misura i progressi degli Stati Ue in termini di digitalizzazione della società. C’è una raccomandazione da parte di Bruxelles all’Italia che salta agli occhi e riguarda lo spettro radio. “Utilizzate la scadenza dei diritti d’uso delle frequenze per creare condizioni (di mercato ndr) pro-investimenti”.

Italia bocciata sull’adozione dell’AI

La Commissione Ue boccia l’Italia in tema di AI. Il problema, come detto, restano le PMI dove le nuove tecnologie non rientrano nei modelli di business, con gravi conseguenze in termini di produttività. Anche la copertura FTTP non è omogenea, con ampie fette di territorio rurale che restano scoperte.

Italia bene su Cloud, identità digitale, sanità digitale

Detto questo, sono molti i capitoli in cui l’Italia va più che bene, a partire dai servizi pubblici digitali, l’identità digitale e la sanità digitale. La migrazione al Cloud e i data analytics.

Il nostro paese ha un problema endemico di digital skills e una carenza totale di tecnici specializzati in ICT. Le donne restano sotto rappresentate in ambito ICT.

Ciò non toglie che il parco di super computer e la strategia su quantum siano un fiore all’occhiello del paese e anche i semiconduttori sono un punto di forza.

L’85% dei cittadini ritiene che la Ue dovrebbe dim9inuire la sua dipendenza da tecnologie extra Ue, in linea con la media Ue.

5G standalone assente. Spettro radio fattore chiave

Interessante il passaggio del rapporto che riguarda il 5G nel nostro paese e sulla situazione dello spettro. “Sebbene le prestazioni della copertura 5G siano superiori alla media UE, la diffusione si è basata principalmente su architetture non standalone (NSA) costruite su reti 4G esistenti. L’Italia attualmente non dispone di stazioni base 5G standalone (SA) e pertanto è in ritardo rispetto alla media UE del 20,9%. Le principali licenze per lo spettro (800 MHz, 900 MHz, 1,5 GHz, 1,8 GHz, 2,1 GHz, 2,6 GHz, 3,4-3,8 GHz) scadranno nel 2029. La transizione al 5G SA sta emergendo solo ora come nuova priorità politica. Ciò si riflette già nelle iniziative normative in corso, comprese le consultazioni pubbliche volte a individuare l’approccio normativo più appropriato per la riassegnazione delle licenze per lo spettro in scadenza il 31 dicembre 2029. Queste licenze coprono bande di frequenza chiave che costituiscono il nucleo delle reti mobili italiane, focalizzate sul sostegno agli investimenti, preservando al contempo la concorrenza e consentendo casi d’uso avanzati”, si legge nel report.

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