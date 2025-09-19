Euro digitale, primo via libera da Bruxelles

La moneta digitale del Vecchio Continente riceve l’imprimatur degli Stati membri. È sempre più concreta la possibilità di affiancare ai colossi americani dei pagamenti digitali, Visa e Mastercard, una vera alternativa europea.

Connettività satellitare, il direct-to-device nuova minaccia o opportunità per le telco? Industry al bivio fra nuove alleanze satellitari e timori per lo spettro.

Chatbot e social, la proposta Madia-Mennuni per l’età minima rilanciata ad un evento della Rome Future Week, di cui Key4Biz è media partner.

