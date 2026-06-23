La Commissione per gli Affari economici e monetari (Econ) del Parlamento europeo ha definito la sua posizione negoziale sull'euro digitale, in vista dei negoziati legislativi con il Consiglio.

L’Econ adotta l’accordo sul regolamento per l’euro digitale

È arrivato il voto favorevole della Commissione per gli Affari economici e monetari (Econ) del Parlamento europeo che ha adottato l’accordo sul regolamento per l’euro digitale. È la prima tappa ufficiale del percorso che porterà alla sua introduzione nel 2029.

Ora prenderanno il via le trattative finali tra i co-legislatori, quindi anche con il Consiglio Ue. Molto probabile che venga chiesto di mettere al voto il testo nella Plenaria di luglio, a cui seguiranno i negoziati con gli Stati membri per arrivare al documento definitivo entro fine anno. Nel mandato gli eurodeputati rafforzano le garanzie sulla privacy, rispetto alla proposta della Commissione, chiedono test pilota e verifiche di sicurezza informatica prima dell’emissione, insistendo che dovrà affiancare il contante.

Tridico: “Sarà utilizzabile senza barriere tecnologiche”

“Il testo prevede le due modalità d’uso, offline e online, e rafforza la sovranità monetaria europea. Il contante non viene sostituito, come qualcuno senza aver letto il regolamento continua a sostenere, ma viene affiancato da uno strumento pubblico, moderno e capace di ridurre la dipendenza dai circuiti esteri americani Visa, Mastercard e PayPal. A ragione possiamo dire che Davide batte Golia. L’euro digitale è infatti progettato per essere inclusivo garantendo a tutti, anche a chi oggi ha un accesso limitato ai servizi finanziari come i pensionati, la possibilità di effettuare pagamenti digitali in modo semplice e sicuro”, ha dichiarato Pasquale Tridico, capodelegazione del Movimento 5 Stelle al Parlamento Europeo e unico relatore italiano del regolamento sull’euro digitale.

L’euro digitale, ha proseguito Tridico, “sarà utilizzabile tramite app, carte o dispositivi dedicati, senza barriere tecnologiche. Per i cittadini e i piccoli commercianti i pagamenti di base saranno gratuiti, mentre per tutti gli altri si prevede una significativa riduzione delle commissioni rispetto ai circuiti privati. Questo significa più margini per le imprese e prezzi più competitivi per i consumatori. Quello di oggi nella commissione Econ, a larga maggioranza, per noi è un voto storico; adesso avanti tutta senza ostacoli per l’approvazione definitiva del regolamento entro fine anno. Come Movimento 5 Stelle abbiamo centrato il nostro obiettivo politico: fare dell’euro digitale uno strumento di pagamento sicuro, istantaneo, gratuito e sempre accessibile”.

Falcone (Ppe): “Rafforzerà sovranità monetarie e indipendenza dell’Europa“

È “la prima tappa della introduzione e della istituzione della moneta virtuale che andrà ad affiancare il contante e dei sistemi alla base che offriranno un’infrastruttura europea per i pagamenti”, ha affermato Marco Falcone, eurodeputato di Forza Italia (Ppe), a margine dei lavori della Commissione all’Eurocamera, parlando con la stampa a Bruxelles.

“Rafforzerà la sovranità monetaria e l’indipendenza dell’Europa, garantirà commissione più basse a commercianti e a cittadini e semplificherà tracciamento e pagamenti”, ha sottolineato Falcone, ricordando che l’euro digitale “non è alternativo, ma aggiuntivo al contante” e ne preserva gli aspetti di privacy. “Dobbiamo garantire da un lato la privacy, ma dobbiamo aiutare i nostri cittadini europei a pagare di meno. Quindi meno costi, meno commissioni e soprattutto un ancoraggio pubblico, che è la cosa a cui Forza Italia teneva di più”, ha precisato Falcone, “all’interno del provvedimento passato oggi ci sono misure che agevolano le categorie più deboli“, come anziani, persone affette da disagi psico-fisici e in difficoltà economiche.

Inoltre, come ha evidenziato l’eurodeputato, l’euro digitale comporta anche l’autonomia da piattaforme di pagamento estere: “Oggi ci lamentiamo che siamo troppo dipendenti dai Paesi terzi, soprattutto degli Stati Uniti: le prime due piattaforme sono statunitensi“, riferendosi ad esempio a Visa e Mastercard. “E se domani qualcuno decidesse di spegnere una delle due piattaforme, come farebbero i cittadini europei a utilizzare i propri denari?”, si chiede Falcone. Un motivo in più per cui l’euro digitale diventa “essenziale per la nostra sovranità, per la nostra autonomia”.

“L’euro digitale è un passo avanti per un’Europa più forte, autonoma. Non possiamo dipendere su tutto solo da infrastrutture costruite altrove: serve una sovranità europea anche nei pagamenti. Una moneta digitale pubblica, sicura, accessibile a tutti e con al centro la tutela della privacy”, ha scritto Nicola Zingaretti, capodelegazione Pd al Parlamento europeo.

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