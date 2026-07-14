Per l'Italia sono state selezionate dalla Bce per la fase pilota dell'euro digitale: Banca Monte dei Paschi di Siena, Banca Sella, Isybank, Nexi, Numia, Poste Italiane e UniCredit.

La Bce annuncia i 36 operatori di servizi di pagamento per il test sul campo dell’euro digitale, 7 dall’Italia

La fase preparatoria dell’euro digitale entra nel vivo. La Banca centrale europea (Bce) ha selezionato 36 prestatori di servizi di pagamento (Psp) che prenderanno parte al progetto pilota destinato a verificare il funzionamento tecnico e operativo della futura valuta digitale della banca centrale. L’avvio della sperimentazione è previsto nella seconda metà del 2027 e durerà dodici mesi, rappresentando uno dei passaggi più rilevanti del percorso che potrebbe condurre all’emissione dell’euro digitale.

Per l’Italia sono state selezionate sette realtà: Banca Monte dei Paschi di Siena, Banca Sella, Isybank, Nexi, Numia, Poste Italiane e UniCredit. Una presenza significativa che conferma il peso del sistema italiano dei pagamenti nel contesto europeo e il ruolo di alcune delle principali infrastrutture nazionali nell’evoluzione dei pagamenti digitali.

La selezione conclude il processo avviato nel marzo 2026 con la manifestazione di interesse rivolta agli operatori del mercato. L’Eurosistema ha ricevuto oltre cinquanta candidature, segnale di un coinvolgimento significativo dell’industria dei pagamenti in un progetto destinato a ridefinire parte dell’infrastruttura monetaria europea. I partecipanti sono stati individuati sulla base di criteri di ammissibilità prestabiliti e comprendono sia gruppi bancari sia operatori specializzati nei servizi di pagamento, con una distribuzione geografica che copre l’intera area euro.

Cipollone: “Obiettivo è rafforzare il panorama europeo dei pagamenti”

“Il forte interesse del mercato per il progetto pilota dimostra la disponibilità del settore privato a impegnarsi attivamente e ad avanzare rapidamente con il progetto dell’euro digitale per rafforzare il panorama europeo dei pagamenti. Attendiamo con interesse un coinvolgimento ancora più profondo mentre lavoriamo con i prestatori europei di servizi di pagamento e impariamo insieme a loro nello sviluppo di un euro digitale sicuro, efficiente e inclusivo“, ha dichiarato Piero Cipollone, membro del Comitato esecutivo della Bce e presidente della Task Force ad alto livello sull’euro digitale.

“La partecipazione al progetto pilota di un’ampia e rappresentativa platea di operatori italiani, espressione delle diverse realtà attive nel settore, conferma il contributo che il sistema nazionale dei pagamenti può offrire allo sviluppo dell’euro digitale. Testimonia, inoltre, l’attenzione e l’impegno con cui gli operatori italiani si stanno preparando a questa importante evoluzione. La fase di sperimentazione rappresenterà una preziosa occasione di confronto e collaborazione tra il mercato e l’Eurosistema e consentirà di maturare esperienze utili in vista delle successive tappe del percorso verso l’eventuale introduzione dell’euro digitale”, ha affermato Chiara Scotti, vicedirettrice generale della Banca d’Italia e membro della High-Level Task Force dell’Eurosistema sull’euro digitale.

Una prova generale della futura moneta digitale

Il progetto utilizzerà una versione beta dell’euro digitale, funzionalmente molto vicina all’architettura prevista dalla proposta legislativa europea, pur senza attribuire alla valuta sperimentale lo status di moneta avente corso legale. L’obiettivo non è quindi introdurre una nuova forma di denaro, bensì verificare se i processi tecnologici, operativi e di utilizzo siano in grado di sostenere un’eventuale implementazione su larga scala.

La sperimentazione coinvolgerà la Bce e diciannove banche centrali nazionali dell’Eurosistema, oltre ai prestatori di servizi di pagamento selezionati. Saranno testati non soltanto gli aspetti infrastrutturali, ma anche l’esperienza dell’utente finale, elemento che la stessa Banca centrale europea considera decisivo per l’adozione del futuro strumento.

I partecipanti svolgeranno ruoli differenti. Alcuni opereranno come distributing PSP, consentendo ai dipendenti delle banche centrali coinvolte di aprire un portafoglio digitale sperimentale ed effettuare pagamenti. Altri agiranno come acquiring PSP, permettendo agli esercenti selezionati di accettare pagamenti in euro digitale. Diversi operatori ricopriranno entrambe le funzioni, simulando così l’intero ciclo operativo di una transazione.

Dai pagamenti tra privati all’e-commerce

La fase pilota riprodurrà numerosi scenari d’uso della futura valuta digitale. I dipendenti della BCE e delle banche centrali partecipanti, si stima circa 10.000 persone, potranno effettuare pagamenti person-to-person, sia online sia offline, e acquisti presso esercizi commerciali fisici oppure attraverso piattaforme di commercio elettronico. Saranno inoltre testate modalità di pagamento innovative, comprese le soluzioni Software Point of Sale e i pagamenti tramite dispositivi mobili.

L’inclusione di commercianti operanti sia nell’e-commerce sia nei servizi di prossimità, come ristoranti e mense aziendali, consentirà di raccogliere indicazioni concrete sulla fruibilità dell’euro digitale in contesti quotidiani, verificandone semplicità d’uso, affidabilità e integrazione con le infrastrutture di pagamento già esistenti.

Un tassello della strategia europea per la sovranità dei pagamenti

Dal punto di vista della politica monetaria, il progetto pilota rappresenta un passaggio essenziale nella costruzione dell’ecosistema dell’euro digitale. L’obiettivo perseguito dalla Bce non è sostituire il contante né i sistemi di pagamento privati, ma offrire una forma digitale della moneta della banca centrale che possa essere utilizzata dai cittadini e dalle imprese in tutta l’area euro, preservando il ruolo della moneta pubblica nell’economia sempre più digitalizzata.

L’esito della sperimentazione non determinerà automaticamente l’emissione dell’euro digitale, che resta subordinata all’approvazione del quadro legislativo europeo da parte del Trilogo e alle successive decisioni del Consiglio direttivo della Bce. Tuttavia, i dodici mesi di test previsti tra il 2027 e il 2028 rappresenteranno la prima verifica concreta del funzionamento della futura valuta digitale in un ambiente operativo vicino alle condizioni reali, fornendo elementi decisivi per le scelte che l’Eurosistema sarà chiamato ad assumere negli anni successivi.

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