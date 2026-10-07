Euro digitale. Cipollone (Bce): “Non solo sovranità, ma anche di competitività”

Oggi in primo piano i prossimi sviluppi dell’Euro Digitale.
Piero Cipollone, membro del Comitato esecutivo della Bce: “L’obiettivo è affiancare al contante una forma digitale di moneta pubblica, aperta all’innovazione privata. Il progetto pilota partirà nella seconda metà del 2027; una prima emissione potrebbe arrivare nel 2029”.
A seguire, le ultime sull’AI: al via il progetto tutto italiano di 13 data center in diverse regioni da Nord a Sud.
Infine, in tema Call Center, il Consiglio di Stato blinda l’operatore umano. Ugliarolo (Uil FPC): “Ma senza controlli sui bot AI è una vittoria di Pirro”.
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