Cipollone (Bce): “Procedere rapidamente nell’adozione dell’euro digitale, ma serve un quadro giuridico”

In questi tempi di forte e diffusa instabilità geopolitica, di guerre ibride e di incertezze sui mercati, è essenziale “progredire tempestivamente sul fronte dell’euro digitale per rafforzare l’autonomia dell’Europa nel settore dei pagamenti”, ha dichiarato Piero Cipollone, membro del comitato esecutivo della Banca centrale europea (Bce), intervenendo alla commissione per i problemi economici e monetari del Parlamento europeo.

“Stiamo facendo la nostra parte portando avanti i preparativi tecnici. Ma per completare la progettazione e il manuale di norme dell’euro digitale, per poi procedere alla sua emissione, è necessaria l’adozione del quadro giuridico”, ha precisato Cipollone nel suo discorso agli eurodeputati.

Il membro italiano del comitato esecutivo della Bce, ha affermato che “la rapida conclusione dei negoziati del trilogo attualmente in corso getterebbe le basi per l’adozione del pacchetto sulla moneta unica entro la fine dell’anno come previsto nel documento One Europe, One Market Roadmap”.

Dopo la fiducia democratica nello strumento che arriverebbe con la conclusione dei negoziati del trilogo, arriverebbe così anche una maggiore “certezza giuridica”, ritenuta necessaria per completare i preparativi per l’euro digitale.

Un passaggio importante, ha aggiunto, che “offrirebbe anche sicurezza al mercato riguardo alla data di un’eventuale prima emissione, che potrà essere fissata soltanto dopo l’adozione del regolamento”.

L’ipotesi invece di un ritardo nell’adozione, per il banchiere italiano, “potrebbe comportare il rinvio dell’introduzione dell’euro digitale, aggravando ulteriormente la dipendenza dell’Europa dai fornitori esterni e ostacolando la possibilità per le imprese europee di innovare e competere”.

Un’’introduzione graduale per favorire la prima emissione dell’euro digitale

In termini di prima emissione, Cipollone ha spiegato che “dai riscontri degli operatori di mercato, emerge che un’introduzione graduale agevolerebbe e renderebbe più efficace la prima emissione, concedendo loro il tempo sufficiente per adattarsi. Siamo lieti che i colegislatori intendano fornire chiarezza giuridica riguardo alla fattibilità di un’introduzione graduale nei punti vendita”.

Il messaggio è chiaro: un’introduzione scaglionata consentirebbe gli adeguamenti tecnici necessari per favorire il vero e proprio utilizzo dell’euro digitale tra i consumatori.

In preparazione della prima emissione, ha proseguito Cipollone nel suo discorso, “abbiamo rafforzato la cooperazione con il mercato nell’ambito della piattaforma dell’euro digitale per l’innovazione. A settembre abbiamo pubblicato un ulteriore invito a manifestare interesse, rivolto a imprese e organizzazioni private, per esaminare come l’euro digitale possa promuovere l’innovazione del mercato”.

“Da gennaio a giugno 2027 si svolgerà la prossima fase di attività, intesa tra l’altro a testare i pagamenti condizionati e a studiare l’applicazione dell’intelligenza artificiale nei pagamenti”, ha precisato il membro italiano del comitato esecutivo della Bce.

L’euro digitale deve funzionare non solo a livello tecnico, ma anche se non soprattutto nella vita di tutti i giorni, quindi come detto per i consumatori, tra gli esercenti e i PSP, cioè i Prestatori di Servizi di Pagamento, come banche, istituti di pagamento ed emittenti di moneta elettronica, i soggetti che faranno da tramite operativo tra la Banca Centrale Europea (BCE) e i cittadini o le imprese.

“A settembre – ha informato Cipollone – abbiamo diramato un ulteriore invito agli esercenti che operano nel commercio elettronico e tramite dispositivi mobili a partecipare al progetto pilota per testare i pagamenti a distanza. Il gruppo selezionato sarà annunciato all’inizio del prossimo anno”.

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