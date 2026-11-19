L’Itre del Parlamento europeo approva il rapporto di Elena Donazzan e apre ai negoziati con Consiglio e Commissione: l’obiettivo è un mercato unico dello spazio, più sicuro, resiliente e competitivo.

L’EU Space Act passa alla Commissione industria del Parlamento europeo

La commissione Industria (Itre) dell’Europarlamento ha dato il suo via libera, con 72 voti a favore, 1 contrario e 2 astensioni) agli emendamenti alla proposta di regolamento per creare un quadro comune su sicurezza, resilienza e sostenibilità delle attività spaziali nell’Unione eurpea, conosciuta come EU Space Act.

Vista la larga maggioranza ottenuta, dopo il primo accordo formale dei giorni scorsi, la Itre ha anche dato il suo via libera all’entrata nei negoziati istituzionali. “Lo spazio non deve avere divisioni ideologiche, ma è un settore che rappresenta un’autonomia strategica per l’Unione europea. La posta in gioco è la competizione con Stati Uniti e Cina, e con la prima legge europea sullo spazio vogliamo che l’Europa resti al passo”, ha dichiarato in conferenza stampa al Parlamento europeo l’eurodeputata di FdI Elena Donazzan, che è relatrice dello EU Space Act.

Donazzan (Ue): “Mantenuti i tre pilastri della proposta della Commissione europea: sicurezza, resilienza e sostenibilità ambientale”

“Con il lavoro svolto in questi mesi abbiamo cercato di mantenere i tre pilastri della proposta della Commissione europea: sicurezza, resilienza e sostenibilità ambientale”, ha aggiunto Donazzan, ricordando che “l’impostazione data dal Parlamento però è più semplice, capace di rispondere alle esigenze competitive dell’Ue e con regimi alleggeriti per le Pmi”.

In merito alla posizione dell’Europarlamento, Donazzan ha poi spiegato: “Abbiamo cercato di dimezzare i tempi per le autorizzazioni, eliminato il certificato ambientale e il marchio Ue al fine di evitare ridondanze nei confronti del mondo produttivo”.

Tempi certi per autorizzazioni, investimenti e lanci

All’interno della proposta di regolamento, riporta l’Ansa, ci saranno “tempi certi per le autorizzazioni, gli investimenti e i lanci” spaziali. “Sui paesi terzi – ha proseguito l’eurodeputata di FdI – ci siamo concentrati sull’equivalenza: dobbiamo essere aperti nei confronti degli altri mercati, ma la reciprocità deve essere una condizione fondamentale”.

Per quanto riguarda la cybersicurezza, infine, Donazzan ha concluso: “non volevamo una ‘lex specialis’ che creasse ripetizioni, perciò abbiamo scelto di lasciare l’approfondimento di questi temi alla direttiva Nis2“.

“Lo spazio è già parte della nostra vita quotidiana, dai navigatori a internet fino al soccorso nelle emergenze, ma oggi in Europa ogni Stato ha regole diverse e le orbite sono sempre più affollate. Con lo Space Act, la prima legge europea sullo spazio di cui sono relatore al Parlamento europeo, vogliamo regole comuni, semplici e chiare, che aiutino le nostre imprese a crescere e rendano l’Europa più forte e meno dipendente dagli altri“, ha continuato in una nota social Donazzan.

Gori (PD): “Stiamo creando un vero mercato unico dello Spazio“

“Lo Space Act affronta tutti i problemi” del settore dello spazio, “armonizzando e semplificando le norme, creando un vero mercato unico dello spazio e trovando un punto di equilibrio sugli operatori dei Paesi terzi“, ha spiegato l’eurodeputato del Pd Giorgio Gori, relatore ombra per i Socialisti sullo Space Act.

“Sul fronte ambientale – ha precisato Gori – abbiamo introdotto la raccolta di dati disaggregati da parte delle imprese medie e grandi: è la base per misurare l’impronta delle attività spaziali e intervenire in modo mirato“.

In collaborazione con l’Agenzia Spaziale Italiana , la conferenza internazionale Space&Underwater torna a Roma, il principale forum italiano per l’analisi strategica, tecnologica, industriale e normativa su due ambiti emergenti della geopolitica globale: lo spazio extra-atmosferico e i fondali marini profondi. Promossa e organizzata dal quotidiano Cybersecurity Italia, la terza edizione si terrà il 1° dicembre 2026 presso la sede dell’ASI, nell’Auditorium Luigi Broglio.

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