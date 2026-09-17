La presidente della Commissione Ue Ursula von der Leyen e la commissaria alla Sovranità Digitale Henna Virkkunen hanno illustrato oggi i contenuti dell'EU Kids Act. Social vietati agli under 13, accesso limitato fra 13 e 15 anni ma anche zero schermi fino a 3 anni di età per non danneggiare lo sviluppo psico-attitudinale dei bambini.

Oggi la Presidente della Commissione Europea Ursula von der Leyen e la Vicepresidente esecutiva responsabile della Sovranità Digitale Henna Virkkunen presentano ufficialmente in conferenza stampa l’EU Kids Act (scarica qui il documento di sintesi). Si tratta di una proposta di legge (deve ora passare al vaglio del Consiglio e dell’Europarlamento) rivoluzionaria, volta a proteggere i minori dai pericoli del web, limitando drasticamente il loro accesso ai social media, alle piattaforme di video-sharing, ai chatbot basati su intelligenza artificiale e ai giochi online. I contenuti della norma erano stati anticipati ieri da von der Leyen nel discorso sullo Stato dell’Unione.

Smartphone e tablet vietati agli under 3. Smartphone personale vietato agli under 13

Ma al di là del divieto assoluto di accesso ai social per gli under 13 e l’accesso limitato a mini account sotto la supervisione dei genitori per i ragazzi fra 13 e 15 anni, un elemento di novità da tenere presente è il divieto assoluto all’accesso a smartphone e tablet per i bambini fra 0 e 3 anni. Vietato lo smartphone personale ai ragazzini sotto i 13 anni, quindi basta regalare l’iPhone alla prima comunione e alle elementari. E’ troppo presto.

Una prescrizione caldamente raccomandata dal panel di esperti che hanno contribuito alla redazione dell’EU Kids Act, che dice chiaramente ai genitori che l’esposizione a schermi di vario genere per bambini piccoli è un danno per il loro sviluppo psico-fisico.

Stop quindi all’uso di smartphone e tablet come calmanti e sostitutivi della compagnia dei genitori o di amici in carne ed ossa o di altre persone. Un utilizzo precoce del digitale al posto dei normali rapporti di interazione con il mondo esterno può danneggiare profondamente lo sviluppo dei bambini.

Ormai questo è assodato dal punto di vista medico e sociale, genitori e insegnanti sono avvertiti e non devono più usare lo smartphone, il tablet ma nemmeno lo schermo televisivo come calmanti, magari all’asilo.

No schermi, tolleranza zero per gli under 3

Il pilastro di questo nuovo quadro normativo è il divieto assoluto di utilizzo di schermi per i bambini di età inferiore ai tre anni, accompagnato da regole rigorose e graduate per i minori più grandi che navigano nel mondo online.

Secondo la tabella di marcia appena pubblicata, la Commissione Europea stabilisce una politica di tolleranza zero negli ambienti digitali per i bambini nella prima infanzia. Nella fascia d’età compresa tra zero e tre anni, i bambini non dovrebbero avere alcun accesso a schermi, smartphone, tablet o piattaforme digitali. Gli esperti che sostengono l’iniziativa sottolineano che i primi anni di vita sono fondamentali per lo sviluppo cognitivo e fisico e che un’esposizione precoce a stimoli digitali può interferire con l’apprendimento nel mondo reale e con il legame affettivo con i genitori, aspetti di vitale importanza.

Limiti di tempo, per gli under 13 accesso massimo di un’ora ai social

“I bambini di età compresa tra 3 e 13 anni non possono accedere ai social media, ma possono accedere a servizi di condivisione video appositamente progettati per i bambini attraverso account gestiti dal loro tutore. A tal fine, le piattaforme devono offrire ai genitori o ai tutori uno strumento di facile utilizzo per limitare l’uso del dispositivo dell’adulto a tali servizi a misura di minore, quando viene trasmesso ai minori, e limitare l’esposizione del minore fino a un massimo di un’ora al giorno”.

Dettagli dell’EU Kids Act. No Instagram e TikTok sotto i 13 anni

I dettagli cardine emersi dal testo dell’EU Kids Act presentato oggi sono della proposta introducono un siIl sistema a livelli per fasce d’età

Sotto i 3 anni: Divieto totale di accesso a qualsiasi tipo di servizio o piattaforma digitale.

Dai 3 ai 12 anni: Accesso consentito esclusivamente a servizi e account specificamente configurati come “a misura di bambino” (child-friendly), sotto il totale controllo dei genitori.

13 e 14 anni: Possibilità di utilizzare account “introduttivi” (introductory accounts) che devono essere aperti obbligatoriamente dai genitori. Questi account prevedono forti limitazioni ai contatti esterni e rigidi limiti di tempo di utilizzo (screen time).

Dai 15 anni in su: Età minima stabilita a livello europeo per poter aprire e gestire in autonomia un proprio account sui social media e sulle altre piattaforme digitali.

Gli obblighi principali per le aziende Big Tech

Per rendere effettive queste misure, l’UE imporrà regole severe sul design delle piattaforme, ponendo il focus sulla sicurezza fin dalla progettazione (safe design):

Verifica dell’età: I siti di giochi, le app di IA e i social network saranno obbligati a implementare sistemi rigorosi per verificare l’età reale dell’utente al momento dell’apertura di un account.

Bando al “design tossico”: Vengono vietate le funzionalità create per causare dipendenza nei minori, come lo scroll infinito (infinite scrolling), le notifiche artificiali e i sistemi di ricompensa psicologica.

Sanzioni severe: Le piattaforme che violeranno queste disposizioni rischiano multe fino al 6% del loro fatturato annuo globale.

Come dichiarato dai vertici della Commissione, l’obiettivo principale della norma è invertire la tendenza attuale, “limitando l’accesso delle aziende tecnologiche ai nostri bambini, e non il contrario”.

Stop allo scrolling infinito, vietato profilare e targettizzare i minori

“La legge KIDS dell’UE impone una serie di obblighi per tutti i servizi online che offrono servizi di social media, condivisione di video, videogiochi online, compagni di IA e chatbot agli utenti di età inferiore ai 18 anni.

tra cui il divieto di funzioni che creano dipendenza e i feed di raccomandazione basati sulla profilazione che trascinano i minori in “buchi di coniglio” di contenuto nocivo. Include anche il divieto di scorrimento infinito senza punti di arresto, trucchi di ricompensa e notifiche push durante le ore di sonno, nonché il contatto non richiesto da estranei. Inoltre, i compagni di intelligenza artificiale e i chatbot devono essere disattivati per impostazione predefinita e non possono simulare le relazioni interpersonali in modi che creano dipendenza emotiva.

I profili per i minori devono essere privati per impostazione predefinita, con geolocalizzazione, accesso alla telecamera e al microfono disattivati. I servizi online devono inoltre offrire ai minori modi semplici per bloccare e disattivare gli utenti, strumenti efficaci di gestione del tempo e sistemi di raccomandazione sicuri che i minori possano controllare, sintonizzare e ripristinare”, si legge nel comunicato stampa.

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