Oggi la Presidente della Commissione Ue Ursula von der Leyen e la Commissaria alla Sovranità Digitale Henna Virkkunen hanno illustrato i contenuti dell’EU Kids Act, la proposta che introdurrebbe il divieto di accesso ai social per gli under 13 e quello limitato e contingentato fra i 13 e i 15 anni. Il Commissario Agcom Massimiliano Capitanio ha commentato così la proposta in un post su LinkedIn:

“L’EU Kids Act è stato annunciato, e non è una novità assoluta nel panorama normativo. Negli ultimi due anni diversi paesi (europei e non) hanno già sperimentato la propria strada. C’è chi vieta del tutto l’accesso ai social sotto una certa età, chi si è visto stoppare la propria legge da un giudice costituzionale per eccesso di restrizione delle libertà individuali. Negli Stati Uniti, nel frattempo, un contenzioso promosso da numerosi stati ha costretto Meta a un investimento miliardario in sicurezza per gli adolescenti. Il seme di questo approccio, del resto, era già nel diritto europeo, che da anni impone ai servizi accessibili ai minori misure adeguate a garantire #privacy e #sicurezza e il DSA ne è un esempio non di poco conto”, scrive Capitanio.

Tentativo di sintesi Ue

“Su questo impianto frammentato in esperienze nazionali e in principi già vigenti si innesta ora un tentativo di sintesi a livello europeo, con l’obiettivo dichiarato di evitare un mosaico di regole diverse da paese a paese.

Il principio di fondo è netto: sono le #piattaforme a dover dimostrare la sicurezza dei propri prodotti, non le #famiglie a doverne accertare i rischi”, prosegue il Commissario Agcom.

“Tre fasce d’età accompagnano i ragazzi in un percorso graduale verso l’autonomia digitale: divieto di accesso ai social per i minori di 13 anni, dai 13 ai 15 account supervisionato dai genitori e con forti limitazioni temporali, dai 15 ai 18 account personali condotte limitazioni ma che il minore può aprire in autonomia.

AI non poteva mancare

L’intelligenza artificiale non poteva certamente mancare: entra nel perimetro della tutela con precisi obblighi per i #chatbot conversazionali, veri e propri compagni virtuali capaci di simulare relazioni affettive.

Per l’Italia il quadro si innesta su un impianto di vigilanza già consolidato, quello del regolamento europeo sui servizi digitali, il DSA, di cui Agcom è il DSC, ossia il coordinatore nazionale.

La direzione è quella giusta. Ora conta la coerenza nell’attuazione, in un contesto in cui tentativi analoghi hanno mostrato quanto sia delicato l’equilibrio tra tutela e libertà”, conclude.

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