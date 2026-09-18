Il nuovo EU Kids Act proposto dalla Commissione Ue, che vuole introdurre nuovi stringenti obblighi e paletti per verificare l’accesso dei minori online a social media e altri servizi online come piattaforme di gaming, AI chatbot e piattaforme di video sharing, crea non pochi problemi di privacy e sicurezza per i giovani ma anche per gli adulti. La pensa così la CCIA Europe (Computer & Communications Industry Association), l’associazione che rappresenta le principali piattaforme social e le Big Tech Usa più accreditate come Google, Amazon, Apple, Meta (Facebook), Samsung, Intel, Uber, eBay, X (precedentemente Twitter), Cloudflare, Mozilla.

Chiesta chiarezza sulla age verification

Se da un lato l’associazione appoggia nuove e concrete azioni di protezione per i minori online, dall’altro mette in guardia sul fatto che la Commissione non può prevedere misure di protezione della privacy e della sicurezza soltanto sulla carta, ma deve altresì spiegare “in che modo questi controlli sull’età e i parental control funzioneranno nella pratica, soprattutto mentre molte delle tecnologie di cui si parla (ad esempio app di age verification in fase di sperimentazione ndr) restano non ancora dimostrate su scala pari a quella prevista dalla proposta”, si legge nella nota della CCIA diffusa dopo la conferenza stampa di von der Layen e Virrkunen.

Implicazioni privacy per minori e genitori

La proposta mette inoltre alla prova il principio europeo, ormai consolidato, della minimizzazione dei dati. Invece di una semplice verifica basata su un sì o un no, la Commissione intende stabilire regole differenziate per quattro distinte fasce d’età (meno di 3 anni, 3-13, 13-15 e 15-18). I cosiddetti account “controllati dai genitori” o “sotto supervisione dei genitori” richiederebbero ai servizi online di verificare i legami familiari.

Le implicazioni per la privacy non riguardano solo i minori. Se le piattaforme devono distinguere i minori dagli adulti, anche questi ultimi dovranno dimostrare la propria età al momento dell’iscrizione a piattaforme o servizi, rendendo più difficile l’uso anonimo o pseudonimo per tutti i cittadini europei.

EU Kids Act si sovrappone ad altre norme Ue

CCIA Europe sottolinea che qualsiasi restrizione basata sull’età introdotta dall’UE dovrebbe fondarsi su un quadro sicuro e rispettoso della privacy. La protezione dei minori online non dovrebbe richiedere ai cittadini europei di cedere informazioni personali sensibili per partecipare alla vita digitale.

Oltre agli aspetti legati alla privacy, il “Kids Act” si sovrappone a norme UE recenti e di prossima introduzione – tra cui l’AI Act, il Digital Services Act, la Direttiva sui servizi di media audiovisivi e il Digital Fairness Act – creando obblighi contrastanti, percorsi di applicazione paralleli e incertezza giuridica. È urgente risolvere tali conflitti per garantire che tecnologie legittime e utili, inclusa l’IA, possano continuare a svilupparsi e a raggiungere gli utenti nell’UE.

Per CCIA Europe EU Kids Act crea caos normativo

Daniel Friedlaender, Senior Vice President e Head di CCIA Europe, ha così commentato:

“I bambini meritano un internet sicuro, ma le promesse di privacy e sicurezza non bastano. La Commissione deve rispondere a una domanda fondamentale: come garantirà che queste regole non creino un’infrastruttura che consenta il tracciamento dell’età, il collegamento delle identità o la sorveglianza su larga scala?”

“Se questo sistema richiederà ingenti quantità di informazioni sensibili su bambini, adulti e legami familiari, creerà gravi rischi per tutti. La Commissione non può considerare questi aspetti come semplici dettagli attuativi, quando requisiti tecnici e di sicurezza fondamentali, nonché quelli relativi alla privacy, vengono rimandati ad atti di esecuzione e atti delegati successivi.”

“La raccolta su tale scala di informazioni sull’età, credenziali di identità e dati che collegano i bambini ai genitori o ai tutori creerebbe indubbiamente un obiettivo appetibile per i criminali informatici.”

“Il Kids Act crea sovrapposizioni e duplicazioni normative che, in ultima analisi, indeboliscono le tutele per bambini e consumatori. Una maggiore complessità e confusione normativa non farà altro che rendere più difficile garantire la sicurezza dei giovani.”

Novità su Google, per aggiungere Key4Biz tra le tue fonti preferite, clicca qui

Leggi le altre notizie sull’home page di Key4biz