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Etna, aeroporto di Catania chiuso: voli sospesi fino alle 12 di lunedì 28 settembre

Etna, aeroporto di Catania chiuso: voli sospesi fino alle 12 di lunedì 28 settembre

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Etna, aeroporto di Catania chiuso: voli sospesi fino alle 12 di lunedì 28 settembre Adnkronos

(Adnkronos) – Aeroporto di Catania ancora chiuso fino alle 12 di lunedì 28 settembre a causa della cenere vulcanica dell’Etna. La SAC, società che gestisce lo scalo, ha comunicato il prolungamento della sospensione di tutti i voli in arrivo e in partenza. La decisione è legata all’emissione di cenere in atmosfera e alla direzione dei venti prevalenti, che ha portato alla chiusura degli spazi aerei corrispondenti al settore C1. 

La SAC invita i passeggeri a verificare lo stato del proprio volo con la compagnia aerea prima di recarsi in aeroporto. La situazione resta legata all’evoluzione dell’attività vulcanica e alle condizioni del vento.  

cronaca

webinfo@adnkronos.com (Web Info)

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Redazione Key4biz

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