Passata l’ultima sfuriata temporalesca al Nord Italia, il meteo si ristabilisce su tutto il Paese, con sole ovunque e temperature in aumento. Sarà estate italiana per diversi giorni.

Meteo 8 luglio, l’estate ci riprova

AL NORD

Ennesima giornata all’insegna del bel tempo sulle regioni settentrionali d’Italia, con cieli sereni al mattino e al più poco nuvolosi al pomeriggio e in serata sulle Alpi Prealpi e alte pianure.



AL CENTRO

Nessuna pioggia prevista anche sulle regioni centrali italiane, cieli sereni su tutte le regioni. Da segnalare soltanto la presenza di innocue nubi tra pomeriggio e sera sui settori appenninici dell’Abruzzo, Marche e Umbria.



AL SUD E SULLE ISOLE



Intera giornata caratterizzata dal bel tempo sia sulle regioni meridionali peninsulari che su quelle insulari. Cieli sereni o poco nuvolosi e precipitazioni assenti.



Temperature in generale calo i valori minimi, in aumento quelli massimi.

Situazione generale ed evoluzione

Nelle prossime ore assisteremo ad un generale assestamento dell’anticiclone che ci terrà compagnia per un periodo piuttosto lungo. È piena estate italiana.

Un fronte freddo ha valicato le Alpi nel pomeriggio di ieri favorendo nel corso della notte condizioni di maltempo su diverse regioni settentrionali.

L’evoluzione delle prossime ore vedrà un miglioramento delle condizioni meteorologiche grazie alla rimonta dell’anticiclone afroazzorriano.

Da segnalare nel pomeriggio locali acquazzoni sulle Alpi occidentali e sulla Sila che nelle ore serali si esauriranno rapidamente.

Domani sarà la giornata in cui l’anticiclone si consoliderà definitivamente sul nostro paese mentre le temperature massime tenderanno a subire un progressivo aumento.