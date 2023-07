Estate piena, qualche fenomeno su Alpi e Appennino (video)

L’anticiclone subtropicale conquista l’Italia. Qualche precipitazione solo in montagna, per il resto soleggiato su tutte le regioni.

AL NORD

Al mattino tempo in prevalenza stabile, con isolati piovaschi sulle Alpi occidentali. Al pomeriggio locali acquazzoni e temporali in formazione sui settori alpini, soleggiato altrove. In serata si rinnovano condizioni di tempo asciutto con cieli sereni o poco nuvolosi, residue piogge sui rilievi dell’alto Adige.

AL CENTRO

Al mattino tempo stabile su tutti i settori ma con nuvolosità medio alta in transito. Al pomeriggio isolati fenomeni in sviluppo in Appennino, per lo più soleggiato altrove. In serata si rinnovano condizioni di tempo asciutto con prevalenza di cieli sereni.

AL SUD E SULLE ISOLE

Al mattino tempo stabile con velature in transito ovunque, soleggiato sulla Sicilia. Al pomeriggio non sono previste variazioni di rilievo con cieli per lo più soleggiati e maggiori addensamenti nelle zone interne. In serata si rinnovano condizioni di tempo stabile con assenza prevalente di nuvolosità.

TEMPERATURE

Minime e massime in rialzo.