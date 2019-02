Gli eSports sempre più popolari tra il pubblico femminile

Il pubblico degli eSports è sempre più in rosa, nonostante le difficoltà iniziali.

Uno studio pubblicato da Interpret ha infatti rivelato che in appena due anni il pubblico femminile degli eSports è aumentato del 6%.

“Modificare le tendenze di un ampio segmento è difficile”, ha commentato Tia Christianson di EMEA. “Un incremento di questa portata richiede del tempo. Tuttavia, un aumento del 6% in due anni è un passo nella giusta direzione. Se in altri due anni la quota di pubblico femminile aumenterà del 6%, lo scenario assumerà gli stessi contorni di quello su PC e console”.

Lo studio fa notare che i titoli principali sono caratterizzati da un coinvolgimento femminile “estremamente basso”. Hearthstone e Overwatch hanno un pubblico femminile per il 26%, Counter-Strike: Global Offensive per il 24%, Rainbow Six: Siege per il 23% e DOTA 2 per il 20%.

“Il settore progredirà con un coinvolgimento femminile maggiore. È probabile che gran parte della crescita avverrà in generi meno tradizionali, specialmente in giochi per dispositivi mobile e tablet”.