Esplosione Monaco, media: attentatrice è 39enne ucraina, fuggita in Italia dopo l’attacco

(Adnkronos) – Appena tre giorni dopo l’attentato che ha colpito l’uomo d’affari ucraino Vadim Ermolaev, la sua compagna e suo figlio a Monaco, gli investigatori monegaschi e francesi hanno identificato la donna che ha piazzato la bomba davanti all’ingresso del numero 4 di Rue du Révérend-Père Louis Frulla: si tratta di una cittadina ucraina residente in Germania, “nota per i suoi legami con la criminalità organizzata. Si chiama Anastasia B. e ha 39 anni”, scrive Le Parisien.

Secondo quanto riportato in un comunicato della Procura di Monaco, ieri sera è stato emesso un mandato di cattura internazionale (Red Notice) dall’Interpol per agevolare l’arresto della sospettata, residente a Francoforte. Secondo il quotidiano francese, la sospettata non è stata ancora arrestata, in quanto non si trova al suo indirizzo conosciuto, ma sarebbe fuggita in Italia dopo aver raggiunto la Francia subito dopo l’attentato. Per farlo, avrebbe utilizzato una macchina noleggiato in Germania e che aveva lasciato a Beausoleil, al confine con il Principato di Monaco, dove sarebbe giunta a piedi dopo l’attentato.

La donna era stata ripresa più volte dalle telecamere di sorveglianza nei giorni precedenti l’attentato, secondo quanto appreso da una fonte giudiziaria da Le Parisien: l’ucraina si era recata nei pressi dell’edificio anche la mattina stessa dell’attentato, con l’obiettivo di osservare le abitudini e gli spostamenti di Ermolaev.

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