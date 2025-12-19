La pubblicazione del nuovo report sull’esperienza di rete mobile in Italia di Opensignal in cui Vodafone si conferma ancora una volta “l’operatore più premiato in Italia” per il secondo anno consecutivo.

Vodafone raccoglie il maggior numero di premi in questo report, vincendone 9 su un totale di 16

Nel report “Mobile Network Experience Report” pubblicato a dicembre, Opensignal – standard globale indipendente per l’analisi delle esperienze di connettività dei consumatori – esamina l’esperienza di rete mobile dei cinque principali operatori di telefonia mobile in Italia — Fastweb, Iliad, TIM, Vodafone e WindTre — in un periodo di 90 giorni, a partire dal 1° settembre 2025 e fino al 29 novembre 2025.

Vodafone raccoglie il maggior numero di premi in questo report, vincendone nove su un totale di 16 — sette in esclusiva e condividendone altri due. Segue TIM con quattro premi complessivi, di cui tre vinti in esclusiva e uno condiviso. WindTre, Iliad e Fastweb ottengono tutti tre o meno riconoscimenti.

Overall experience, Vodafone vince ancora il maggior numero di premi per l’esperienza mobile in Italia

Vodafone si conferma ancora una volta l’operatore più premiato in Italia, mantenendo la sua posizione di leader per il secondo anno consecutivo e rafforzando la propria posizione sul 5G. Come nel report precedente, Vodafone si aggiudica anche il premio Reliability Experience di Opensignal, posizionandosi in cima alla classifica con un punteggio di 914 punti su una scala da 100 a 1000. La metrica Reliability Experience riflette la costanza con cui gli utenti riescono a connettersi alle reti mobili e a completare le attività quotidiane.

Vodafone campione di velocità

Vodafone rimane il leader della velocità in Italia, sia in generale che sul 5G, aggiudicandosi in esclusiva tre dei quattro premi di Opensignal per la velocità e condividendo il quarto. Vodafone è in testa per la Download Speed Experience con 63.8Mbps e per la Upload Speed Experience con 11.2Mbps. Le velocità di download sono migliorate significativamente per tutti gli operatori rispetto al report precedente. Misurata in Mbps, la Download Speed Experience rappresenta le velocità tipiche quotidiane che un utente sperimenta sulle reti dati mobili di un operatore.

Vodafone vince inoltre il premio Voice App Experience

Misura la qualità dell’esperienza per i servizi voce over-the-top (OTT) — app vocali mobili come WhatsApp, Skype e Facebook Messenger, ottenendo un punteggio di 80 punti su una scala di 100: significa che molti utenti sono soddisfatti, con solo lievi peggioramenti della qualità per alcuni; l’audio di sottofondo può occasionalmente risultare poco chiaro o leggermente basso, mentre rumori metallici (clic) o distorsioni sono molto rari.

Sul 5G

Vodafone vince il premio 5G Download Speed con 216.3Mbps, il premio 5G Video Experience con 75.7 punti, 5G Games Experience con 81.7 punti e vince ex aequo i premi 5G Upload Speed e 5G Voice App Experience.

Il report completo

