ESA: servono 10 miliardi per l’indipendenza spaziale

Si è chiuso oggi l’International Space Summit di Parigi. A dominare la scena il tema dell’indipendenza spaziale europea. Forte il messaggio del direttore generale dell’ESA Josef Aschbacher: “Servono 10 miliardi di euro in 10 anni, altrimenti i nostri astronauti saranno passeggeri sulle navi degli altri”.
Continua in tutto il mondo l’allarme sugli agenti AI ‘fuori controllo’. Secondo un’indagine della Reuters, almeno 10 siti web sarebbero stati sfruttati abusivamente senza autorizzazione da agenti di OpenAI per comunicare tra loro. Ma potrebbero essere anche 23 i siti coinvolti.
Infine, abbiamo analizzato in modo approfondito le novità di Audicom, con l’ingresso in Cda di Netflix, Amazon, Disney e Google/YouTube: per la prima volta in Europa gli OTT accettano in Italia di farsi monitorare da un soggetto terzo.
Leggi tutte le notizie della nostra dailyletter
Novità su Google, per aggiungere Key4Biz tra le tue fonti preferite, clicca qui