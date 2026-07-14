La spesa pubblica europea cresce e vale l’11,3% di quella globale. Lo Space Economy Report dell’Esa

La space economy europea entra in una nuova fase di crescita. Nel 2025 gli investimenti pubblici dei Paesi europei hanno raggiunto 13,5 miliardi di euro, con un incremento del 12% rispetto all’anno precedente: è la prima crescita a doppia cifra registrata negli ultimi cinque anni. A livello mondiale, invece, la spesa pubblica per lo spazio si è attestata a 119 miliardi di euro, in lieve calo (-3%) rispetto al 2024, soprattutto per effetto della revisione del budget della difesa statunitense e della sostanziale stabilità dei finanziamenti destinati alla NASA.

È il quadro che emerge dal nuovo Space Economy Report pubblicato dall’Agenzia spaziale europea (Esa) documento che fotografa lo stato dell’arte dell’industria spaziale europea nel contesto internazionale e offre a decisori pubblici, imprese e investitori una lettura aggiornata delle principali dinamiche economiche del settore.

L’elemento più significativo riguarda proprio l’Europa, che mostra una capacità di investimento crescente in uno scenario globale più incerto. Secondo l’Esa, l’espansione dei bilanci europei è stata trainata soprattutto dall’aumento della spesa nazionale per la difesa, con la Germania in prima linea. Il risultato è un rafforzamento della posizione del continente in un comparto sempre più strategico sia sotto il profilo economico sia sotto quello geopolitico.

Avanti con satelliti e lanci, a trainare è la Difesa

L’edizione 2025 del rapporto dedica un’attenzione particolare alla crescente integrazione tra spazio e difesa. L’incremento delle spese militari registrato in numerosi Paesi ha infatti modificato in profondità la composizione dei budget pubblici destinati alle attività spaziali.

Questa trasformazione si riflette soprattutto nel mercato upstream, che comprende la progettazione e la costruzione di satelliti, sistemi spaziali e servizi di lancio. Nel 2025 il comparto ha raggiunto un valore globale di 75 miliardi di euro e presenta una caratteristica ormai dominante: circa l’80% della domanda istituzionale proviene dal settore della Difesa.

Un dato in crescita costante dal 2023 (quando aveva superato di poco i 50 miliardi di euro).

In questo contesto l’industria europea mostra segnali di rafforzamento competitivo. I principali prime contractor del continente hanno riconquistato quote di mercato, arrivando a rappresentare il 10% del mercato globale e conquistando il 65% del mercato effettivamente accessibile alle imprese europee.

Vale 490 miliardi il mercato dei servizi spaziali

La parte più consistente dell’economia dello spazio resta tuttavia quella downstream, cioè l’insieme dei servizi che utilizzano dati, segnali e infrastrutture satellitari.

Secondo il rapporto dell’ESA, nel 2025 questo mercato raggiunge un valore globale di circa 490 miliardi di euro ed è prevalentemente alimentato dalla domanda commerciale. Ne fanno parte le telecomunicazioni satellitari, l’osservazione della Terra e tutte le applicazioni basate sui sistemi di navigazione satellitare.

Il segmento più rilevante è rappresentato dai servizi GNSS (Global Navigation Satellite System), che da soli costituiscono il 77% dell’intero mercato downstream. Si tratta di applicazioni ormai pervasive nell’economia digitale: dalla logistica alla mobilità, dall’agricoltura di precisione ai servizi finanziari, fino alla gestione delle infrastrutture critiche.

L’Europa continua a rappresentare un mercato di riferimento anche sul fronte della domanda: il 19% della domanda mondiale di prodotti e servizi downstream proviene infatti dai Paesi europei. Parallelamente cresce il livello di integrazione dei dati satellitari nei processi produttivi e nei servizi digitali, confermando come lo spazio stia diventando un’infrastruttura sempre più essenziale per numerosi settori economici.

Investimenti privati: boom negli Stati Uniti, l’Europa tiene

Il rapporto evidenzia anche l’andamento degli investimenti privati, che nel 2025 hanno registrato una forte accelerazione su scala globale.

Gli investimenti nel capitale delle imprese spaziali sono aumentati del 60%, sostenuti soprattutto dagli Stati Uniti, dove l’attività di finanziamento è cresciuta addirittura del 177% rispetto all’anno precedente.

Il quadro europeo appare più prudente ma mantiene livelli elevati. Le startup e le aziende spaziali del continente hanno raccolto 1,4 miliardi di euro di capitali privati, con una flessione dell’8% rispetto al 2024. Nonostante il rallentamento, si tratta comunque del secondo miglior risultato annuale mai registrato per il comparto europeo.

Il dato suggerisce una maggiore selettività degli investitori, più che una perdita di interesse verso il settore. Dopo gli anni caratterizzati da una forte espansione del venture capital, il mercato sembra orientarsi verso progetti con maggiore maturità industriale e prospettive di ritorno economico più solide.

Competitività e autonomia strategica

Oltre ai numeri, il messaggio del nuovo Space Economy Report è che la space economy europea sta entrando in una fase di consolidamento. La crescita degli investimenti pubblici, il rafforzamento dell’industria manifatturiera spaziale e il peso crescente dei servizi satellitari delineano un ecosistema che punta ad aumentare la propria autonomia strategica in un contesto internazionale sempre più competitivo.

Per l’European Space Agency, comprendere l’evoluzione dei bilanci pubblici, della competitività industriale, dell’accesso ai mercati e delle condizioni della domanda è fondamentale per orientare le future politiche spaziali europee. L’economia dello spazio, infatti, non rappresenta più soltanto un settore ad alta tecnologia, ma un’infrastruttura economica trasversale che alimenta innovazione, sicurezza, digitalizzazione e competitività industriale.

In questo scenario, la crescita registrata dall’Europa nel 2025 assume un significato che va oltre il semplice incremento delle risorse disponibili: testimonia la volontà del continente di rafforzare la propria presenza nella nuova economia dello spazio, in un momento in cui le applicazioni satellitari sono sempre più integrate nelle attività economiche quotidiane e nella sicurezza delle nazioni.

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