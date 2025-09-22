VodafoneThree ha assegnato un contratto da 2 miliardi di sterline a Ericsson e Nokia per la fornitura di apparecchiature di comunicazione 5G per il prossimo decennio.

VodafoneThree ha assegnato un contratto da 2 miliardi di sterline al produttore svedese di apparecchiature per telecomunicazioni Ericsson e alla finlandese Nokia per la fornitura di apparecchiature di comunicazione 5G per il prossimo decennio, hanno dichiarato lunedì le aziende.

Ericsson, il fornitore principale, ha dichiarato in una nota che il suo contratto vale 12,5 miliardi di corone svedesi (1,3 miliardi di dollari).

In un comunicato separato, Nokia non ha rivelato i dettagli finanziari della sua partnership, ma ha affermato che l’accordo segna il suo ritorno come fornitore di Vodafone e Three nel Regno Unito.

Nokia fornirà la sua rete di accesso radio (RAN) e le apparecchiature per le reti core a circa 7.000 siti nel paese.

A giugno, Vodafone e CK Hutchison hanno completato la fusione delle loro attività nel Regno Unito, creando una nuova attività denominata VodafoneThree e hanno delineato piani per investire 11 miliardi di sterline (14,8 miliardi di dollari) in 10 anni per costruire una delle reti 5G più avanzate d’Europa.

Ericsson, si legge nella nota, introdurrà nuovi prodotti radio 5G nella rete VodafoneThree, comprendenti hardware e antenne intelligenti basati sull’intelligenza artificiale e ottimizzati dal punto di vista energetico, con l’obiettivo di fornire ai clienti di Londra, Edimburgo, Cardiff e Belfast velocità di trasmissione dati significativamente migliorate, ha detto l’azienda.



Börje Ekholm, Presidente e CEO di Ericsson, dichiara: “Le reti programmabili affidabili e ad alte prestazioni sono essenziali per avere successo nell’era dell’economia digitale. Senza di esse, l’intelligenza artificiale, l’automazione, la realtà virtuale ed aumentata non potranno esprimere appieno il loro potenziale. Siamo orgogliosi di collaborare con VodafoneThree come partner principale, fornendo loro i prodotti, i software e le soluzioni di rete programmabile più avanzati al mondo.”



La connettività radio e core Ericsson darà copertura esclusiva alle quattro città capitali del Regno Unito – Londra, Edimburgo, Cardiff e Belfast – e ad altri grandi centri abitati tra cui Leeds, Sheffield, Bristol, Aberdeen, Hull e Bournemouth. Le prime implementazioni saranno avviate a breve.

