Eric Hirshberg lascerà a breve Activision

Eric Hirshberg, amministratore delegato di Activision Publishing, lascerà la sua carica a breve.

Un portavoce di Activision ha confermato il report, precisando che Hirshberg lascerà la compagnia il 31 marzo, data di scadenza del suo attuale contratto.

“Eric viene da anni di successi storici e lascia dopo un 2017 di rilievo”, è stata la dichiarazione del portavoce della compagnia. “Ci sono grandi prospettive per le serie, la leadership e i prodotti futuri della compagnia. Siamo grati a Eric per la salda dirigenza esercitata in questi anni. Ci lascia con il nostro rispetto e la nostra gratitudine per il contributo dato alla compagnia”.

Bobby Kotic, amministratore delegato di Activision Blizzard, ha rilasciato una dichiarazione che definisce Hirshberg “un leader storico, dotato di creatività e tenacia di cui sentiremo la mancanza”. Activision ha dichiarato di essere attualmente alla ricerca del successore al ruolo.