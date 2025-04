ER2Digit, incontro a Torino con l’Ue

Quattro European Digital Innovation Hub (EDIH) hanno incontrato l’Unione europea (Ue) a Torino per valutare l’avanzamento e i risultati fin qui raggiunti. Regione Emilia-Romagna supporta fin dall’inizio ER2Digit in quanto rappresenta un tassello dell’ecosistema regionale per la trasformazione digitale.

L’approccio che coinvolge anche il sistema delle Comunità Tematiche (COMTem), ha evidenziato una specificità che ha riscosso interesse nel team di valutatori particolarmente focalizzati sul meccanismo di engagement (coinvolgimento).

I valutatori hanno percepito le COMTem come un canale di diffusione delle conoscenze e delle buone pratiche e del loro successivo consolidamento nel panorama complesso delle pubbliche amministrazioni (PA).

Le buone pratiche presentate da Lepida hanno riguardato iniziative di supervisione dello stato delle infrastrutture di viabilità, il coinvolgimento dei professionisti del settore economico per cogliere le opportunità dell’intelligenza artificiale (AI), il supporto alle persone vulnerabili (inclusi i bambini in età prescolare) e infine il modello di autovalutazione della capacità di gestire la PA secondo un approccio data-driven.

Sono state presentate anche esperienze in campo mobilità e archiviazione.

I valutatori hanno raccomandato di recuperare, con una buona programmazione, le difficoltà incontrate nell’affrontare il modello di cofinanziamento dei progetti EDIH.

Le prossime settimane saranno intense e dedicate al coinvolgimento degli enti soci per finalizzare le iniziative in corso con le PA entro il termine originario di conclusione di ER2DIGIT, in attesa del nuovo bando EDIH per proporre ulteriori progettualità innovative rivolte alla PA.

