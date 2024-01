Prima partecipazione quest’anno di ER2Digit al Festival della Cultura Tecnica, iniziativa promossa dalla Città metropolitana di Bologna in partnership anche con l’Ufficio Scolastico Regionale.

Il Festival ha avuto come focus tematico “Ridurre le disuguaglianze”, continuando il proprio impegno nella valorizzazione della formazione tecnica, tecnologica e scientifica anche per gli studenti.

Affinché un’innovazione possa consolidarsi nel territorio e non restare transitoria, deve portare anche nelle scuole i temi tecnologici dell’innovazione digitale. Con questo scopo ER2Digit ha organizzato una serie di incontri nelle scuole offrendo un confronto con gli studenti su temi come l’intelligenza artificiale, le politiche guidate dai dati e l’Internet delle cose.

Le prime scuole a partecipare all’iniziativa quest’anno sono state il Liceo Galvani, il Liceo Keynes e l’Istituto Aldini-Valeriani. Complessivamente circa 200 studenti hanno partecipato ai tre eventi che si sono svolti nel mese di novembre.

Gli incontri hanno aperto un canale di comunicazione tra gli studenti e i tre esperti che hanno approfondito le tematiche principali di ER2Digit, e hanno portato l’attenzione su argomenti che saranno parte del loro futuro e, come auspicio, del futuro del territorio regionale.

Scegliendo una memoria per ciascuno dei tre eventi, piace cristallizzare nei ricordi: l’istante dell’entusiasmo degli studenti nel parlare di IA generativa, l’attesa per lo svelamento di come i dati hanno prestato soccorso a un museo in una scelta scomoda e la curiosità assordante di domande sull’internet delle cose. Ricordi che ER2Digit intende allargare nei prossimi mesi con le sue attività.