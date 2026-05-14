La Commissione Ue sta lavorando ad una legge focalizzata sul processo di cessione dei diritti di contenuti creativi coperti da copyright – scritti e o artistici – agli sviluppatori di AI, secondo una consultazione pubblicata ieri.

L’accesso a questo tipo di contenuti è fondamentale per l’addestramento dell’AI, con i modelli che vengono addestrati su input di grandi quantitativi di contenuti originali.

In molti casi di rilievo, sembra che ciò includa contenuti protetti da copyright, il che ha scatenato la rabbia dei creativi e ha portato a numerose cause legali in tutta Europa.

Mercoledì, la Commissione europea ha presentato un piano per un’iniziativa legislativa mirata a complemento delle norme vigenti in materia di diritto d’autore. Secondo la consultazione, l’iniziativa valuterà diversi livelli di intervento possibili.

La legge proposta potrebbe migliorare la quantità di informazioni che i titolari dei diritti possono ottenere sull’utilizzo dei propri contenuti, facilitare le licenze tramite mediazione o arbitrato e introdurre “potenziali nuove misure” per garantire che i creativi siano adeguatamente remunerati per il loro lavoro, come indicato nella consultazione.

Intervenendo a un evento mercoledì, la Commissaria Henna Virkkunen titolare della Sovranità digitale ha detto che molti titolari dei diritti sono disposti a condividere i propri contenuti, ma desiderano un equo compenso.

“Sono disposta a facilitare maggiori possibilità per i modelli di licenza tra i titolari dei diritti e i creatori di modelli di intelligenza artificiale”, ha aggiunto, riprendendo le osservazioni espresse martedì durante una riunione dei ministri della cultura, in cui diverse capitali avevano auspicato un’iniziativa simile.

Otto paesi UE a favore di un equo compenso per l’utilizzo di opere protette da copyright tramite IA

Su iniziativa di otto paesi dell’Unione europea (Austria, Estonia, Germania, Grecia, Portogallo, Slovacchia, Slovenia e Spagna), i ministri europei responsabili della cultura hanno discusso martedì 12 maggio la rilevanza della Direttiva 2019/790/CE in materia di diritto d’autore e diritti connessi alla luce degli sviluppi tecnologici come l’intelligenza artificiale (IA). Il ministro spagnolo, Ernest Urtasun, ha sollevato tre questioni giuridiche chiave: chiarire la portata della disposizione che autorizza, a determinate condizioni, la riproduzione di opere protette da copyright (articolo 4); chiarire le condizioni per l’addestramento di modelli di IA generativa utilizzando opere protette da copyright; e aumentare la trasparenza dei modelli di IA.

Durante il dibattito, gli Stati membri intervenuti hanno sostenuto l’approccio spagnolo. Il Portogallo ha affermato che è necessario “garantire la trasparenza dei modelli di intelligenza artificiale, nonché un equo compenso per i titolari dei diritti”. La Lettonia ha sostenuto che l’attuale quadro normativo non affronta il problema dei modelli creativi. La Grecia ha sottolineato che “l’IA deve essere al servizio delle persone, non il contrario”. La Croazia ha chiesto una revisione “rapida e mirata” della legislazione europea per affrontare le preoccupazioni espresse dal settore creativo.

“Le difficoltà che i creatori incontrano nel controllare l’utilizzo delle proprie creazioni e nell’ottenere un equo compenso nell’era dell’IA generativa sono un problema di cui siamo pienamente consapevoli”, ha assicurato Henna Virkkunen, intervenendo a nome della Commissione europea.

Ha fatto riferimento alla valutazione in corso della direttiva del 2019, nell’ambito del progetto “Scudo per la democrazia” in Europa (EUROPE B13815A15). “Stiamo esaminando le disposizioni in materia di esenzioni e data mining, le norme per la condivisione di contenuti online e le norme relative alla remunerazione”, ha aggiunto, aggiungendo di essere “pronta a valutare ulteriori misure” a favore dei creatori. La Commissione avvierà una consultazione pubblica su questo tema entro l’estate. Nel primo trimestre del 2027 pubblicherà una strategia europea sull’intelligenza artificiale applicata ai contenuti creativi.

A marzo, il Parlamento europeo ha ritenuto che l’utilizzo di opere protette da copyright da parte dell’intelligenza artificiale richieda maggiore trasparenza e un’equa remunerazione, in una risoluzione adottata a larga maggioranza.

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