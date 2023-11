Epopea Altman. Ecco cos’è realmente accaduto

Le notizie in prima pagina.

OpenAI. Spiegati i motivi di disagio e i timori dichiarati del CdA, quando si è reso conto che Sam Altman stava correndo in giro per il mondo cercando di raccogliere miliardi per raggiungere i propri obiettivi e la propria personale visione strategica.

Manovra. Il nostro focus su tutti gli emendamenti dell’opposizione in tema di ‘digitale’.

AI sicura. Le linee guida di 23 Agenzie per la cybersecurity (compresa la nostra ACN) affinché l’intelligenza artificiale sia progettata, sviluppata e impiegata in maniera sicura.

Clicca qui per leggere la Dailyletter.