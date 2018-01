Epic Games annuncia la chiusura di Paragon

Nonostante la svolta free-to-play, Epic Games ha deciso di chiudere il suo Paragon.

Paragon, lanciato sul mercato come pay-to-play nei primi mesi del 2016, chiuderà i battenti il 26 aprile.

“Apprezziamo la vostra dedizione a Paragon”, si legge in un post sul sito web del gioco. “Le idee e i suggerimenti ricevuti sono la prova della dedizione di questa fantastica community”.

“Dopo attente riflessioni e discussioni interne, crediamo che non ci siano margini di crescita per il gioco, come MOBA in grado di attirare un numero sostenibile di giocatori. Non abbiamo tenuto fede alle aspettative e, nonostante il duro lavoro del team, vi abbiamo deluso. Ci dispiace”.

Epic ha offerto il rimborso di tutti gli acquisti effettuati dai giocatori, ottenibile riempiendo un modulo apposito sul sito web di Epic. I server del gioco resteranno aperti fino al 26 aprile, ma i tempi del matchmaking potrebbero allungarsi in virtù del numero sempre minore di giocatori.