Epic Games vale ora 8 miliardi di dollari grazie a Fortnite

Il successo di Fortnite ha fatto impennare il valore di Epic Games, giunto ora a 8 miliardi di dollari.

La stima viene da Bloomberg, che nell’analisi del fenomeno Fortnite stima il valore totale di Epic Games nella cifra menzionata.

La stima comprende anche altre proprietà dello studio, come il popolare middleware Unreal Engine, ma è il Battle Royale a trainare il tutto con 2 miliardi di dollari di ricavi previsti per l’anno in corso. Per comparazione, Epic Games valeva 825 milioni di dollari nel 2012, al momento dell’acquisto del 40% da parte di Tencent.

Il documento suggerisce che, per ragioni di mercato, un’ipotetica acquisizione dello studio potrebbe arrivare a costare ben 14 miliardi di dollari.