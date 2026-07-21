Eolico marino Germania: superati i 10 gigawatt, un record per l’energia pulita

(Adnkronos) – L’espansione dell’energia eolica offshore continua ad avanzare in Germania, con una capacità installata di 1.077 megawatt al 30 giugno. La Germania ha così superato per la prima volta la soglia dei dieci gigawatt (Gw), secondo l’Associazione federale per l’energia eolica offshore. Nel Mare del Nord e nel Mar Baltico sono in funzione 1.764 turbine eoliche.

In Italia è in funzione un solo impianto offshore, al largo di Taranto, per una potenza installata di 0,03 gigawatt.

Secondo i dati forniti dall’Associazione tedesca, altre 22 turbine eoliche con una capacità di 323 megawatt sono già state costruite, ma non sono ancora operative. Inoltre, sono state prese le decisioni finali di investimento per progetti con una capacità totale di 2,6 Gw. Per altri progetti eolici offshore con una capacità di 17,5 Gw, invece, non sono ancora state prese decisioni finali di investimento.

Secondo le attuali previsioni, entro il 2032 in Germania potrebbero essere installati complessivamente 30 Gw di energia eolica offshore (un gigawatt corrisponde a mille megawatt). Le turbine eoliche offshore producono, in media, più elettricità rispetto alle turbine onshore di pari capacità.

Secondo i dati dell’Associazione tedesca per l’energia e l’acqua (Fao), le turbine eoliche offshore funzionano a pieno regime per un periodo compreso tra 3.500 e 4.500 ore, mentre quelle onshore tra 2mila e 3mila ore.

Nel 2025, sempre secondo i dati della Fao, le turbine eoliche offshore tedesche hanno prodotto circa 26,1 milioni di megawattora di elettricità. Teoricamente, questa quantità sarebbe stata sufficiente a soddisfare il fabbisogno di 8,7 milioni di famiglie con un consumo annuo di 3mila kilowattora.

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