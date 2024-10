Eolico: accordo BEI-Intesa San Paolo per l’industria europea

La Banca europea per gli investimenti (BEI) e Intesa San Paolo hanno raggiunto un accordo per investire fino a 8 mld di Euro nell’industria europea dell’eolico.

Nuovo capitolo della collaborazione

L’industria europea dell’eolico potrà contare sulla rinnovata collaborazione tra la Banca europea per gli investimenti (BEI) e Intesa San Paolo, con un contributo per il settore fino a 8 mld di Euro. Prevista una controgaranzia della stessa BEI per 500 mln. Come da comunicato, l’intesa è parte del Wind Package da 5 mld (sempre della BEI) per promuovere la transizione ‘verde’ in Europa.

Ci sarà poi il sostegno di InvestEU, il programma dell’Unione Europea che punta a mobilitare investimenti per oltre 372 mld di Euro entro il 2027. Da questo punto di vista, l’interesse per lo sfruttamento della forza del vento si è inserito all’interno di una tendenza di mercato ormai affermata. A livello comunitario, infatti, l’energia eolica è divenuta la seconda fonte di elettricità […].

