Entro il 2027 crescita record della domanda elettrica: rinnovabili e nucleare saranno sufficienti? Il Report IEA

LEGGI IL REPORT INTEGRALE

Consumi elettrici trainati da climatizzazione e data center

La domanda di elettricità continua a crescere esponenzialmente: da oggi al 2027, il consumo aggiuntivo sarà pari a quello annuale del Giappone. Tuttavia, l’ultimo Report IAEA “Electriciy 2025” assicura che nei prossimi tre anni le fonti di energia rinnovabile, insieme all’energia nucleare, riusciranno a coprire il fabbisogno energetico di data center, climatizzatori, reti 5G, veicoli elettrici ed industria.

Il ruolo cruciale del fotovoltaico

La vera domanda da porsi è se questo trend sia sostenibile nel lungo periodo e compatibile con gli obiettivi di decarbonizzazione che il mondo si è prefissato. Sebbene i dati dell’Agenzia non offrano certezze da questo punto di vista, fanno ben sperare mettendo in evidenza come la crescita del fotovoltaico, da sola, potrebbe soddisfare quasi la metà della nuova domanda globale di elettricità, coprendo il 10% della produzione totale di elettricità già nel 2027 […]

Leggi l’articolo completo su Energia Italia News

Leggi le altre notizie sull’home page di Key4biz