Il mercato delle fusioni e acquisizioni nei settori “Enterprise software” e “IT & Business services” ha raggiunto un volume di transazioni del valore di 182,2 miliardi di dollari nel 2018.

Secondo il Report pubblicato dalla società di consulenza Hampleton Partners, il settore cresce costantemente da cinque anni, con un incremento delle trattative andata a buon fine, durante lo scorso anno, di oltre il 35%.

Il documento riporta per il 2018 ben 630 accordi firmati, alcuni dei quali chiusi dai cosiddetti giganti del web o “tech giants” del calibro di Microsoft, Oracle, Saleforce, Adobe, SAP, EMC, Symantec, HP, VMware e IBM.

Nello studio sono riportati alcuni case, tra cui l’acquisto della open source software enterprise Red Hat da parte di IBM per 33,4 miliardi, oppure l’acquisto dell’IT management software vendor CA Technologies da parte di Broadcom per 18,9 miliardi di dollari.

“Siamo testimoni di un vero e proprio processo di ‘land gran’, cioè di accaparramento deciso di risorse nel settore delle imprese software & IT”, ha commentato in una nota Miro Parizek, fondatore di Hampleton Partners.

“Da un lato di sono i verticals, come healthtech e fintech, che stanno vivendo una rapida crescita e sono costretti ad aggiornare ed adattare i loro sistemi, i loro software e i processi, semplicemente per mantenere il passo e sopravvivere di fronte alla concorrenza sempre più aggressiva, dall’altro ci sono i grandi attori sul panorama M&A che stanno perseguendo un ritorno sul mercato, acquisendo software innovativo e portando alle stelle la competizione per le tecnologie più innovative, nonché per il “land grab” di talenti e competenze”.

Gli esperti di Hampleton Partners valutano un’ulteriore crescita in termini di fusioni e acquisizioni di imprese software e IT, soprattutto per l’innovazione che si sta accumulando nei segmenti dell’apprendimento automatico e dell’intelligenza artificiale, del Software as a Service o SaaS e della galassia cloud.

Seguendo il trend calcolato da Statista per gli investimenti IT proprio nel settore “enterprise software” a livello mondiale, nel 2017 sono stati spesi 369 miliardi di dollari, nel 2018 397 miliardi di dollari, per il 2019 si stima una spesa pari a 431 miliardi di dollari, mentre per il 2020 sono attesi piò o meno investimenti per 466 miliardi di dollari.

Secondo altre stime diffuse da Market Research Future, il mercato mondiale enterprise software, guidato dai soliti tech giants, raggiungerà i 634 miliardi di dollari di investimenti entro il 2023.