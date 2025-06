Sparkle, primo operatore di servizi internazionali in Italia e fra i primi nel mondo, annuncia l’elezione del suo amministratore delegato Enrico Bagnasco come presidente del Consiglio del Global Leaders’ Forum (GLF).

Il GLF è un’organizzazione che riunisce oltre 130 leader dei più grandi operatori globali e attori del mondo delle infrastrutture digitali con l’obiettivo di guidare il settore e promuovere priorità comuni per il miglioramento dell’interconnessione e per l’erogazione dei nuovi servizi digitali su larga scala e ovunque nel mondo.

In qualità di presidente del GLF, Bagnasco avrà un ruolo centrale nella promozione dell’agenda Tomorrow Telco 2, focalizzata su quattro pilastri fondamentali: interoperabilità, innovazione, fiducia e persone.

“È per me un vero onore presiedere questo prestigioso organismo che riunisce i leader dell’ecosistema digitale globale”, ha commentato Enrico Bagnasco. “Durante il mio mandato mi impegnerò a promuovere azioni volte a facilitare lo sviluppo di nuove infrastrutture digitali, incentivare l’adozione diffusa delle API per l’automazione delle reti e favorire l’impiego dell’Intelligenza Artificiale come motore dei servizi di nuova generazione. Sono fiducioso che il GLF continuerà a contribuire in modo significativo allo sviluppo del nostro settore, sostenendo i principi fondamentali di interoperabilità e connettività accessibile ovunque.”

Bagnasco subentra a Emmanuel Rochas, già amministratore delegato di Orange Wholesale International e attuale AD di TOTEM, che ha ricoperto il ruolo di Presidente del GLF da ottobre 2024.

Leggi le altre notizie sull’home page di Key4biz