Per Michelangelo Suigo, Group Chief Public Affairs, Corporate Communication & Sustainability Officer di Engineering: “Questo riconoscimento conferma che innovazione e sostenibilità possono e devono procedere insieme, a partire dalla progettazione delle tecnologie".

Engineering, tra i leader nei processi di digitalizzazione per aziende e Pubblica Amministrazione, vince il Digital Sustainability Award 2026 nella categoria “Intelligenza artificiale sostenibile”, dedicata alle implementazioni di AI progettate e gestite in modo responsabile e sostenibile. Il riconoscimento, promosso dalla Fondazione per la Sostenibilità Digitale, premia il progetto del Gruppo “Italy’s Sovereign Intelligence Architecture, la risposta di Engineering per un’AI sovrana, sicura e sostenibile”.

IS-IA (Italy’s Sovereign Intelligence Architecture) è l’approccio architetturale sviluppato da Engineering sulla piattaforma proprietaria di private GenAI EngGPT 2, che integra sostenibilità e innovazione secondo i tre principi di Sovereign, Efficient e Open, per offrire a imprese e Pubbliche Amministrazioni un ecosistema trasparente e governabile.

EngGPT 2 è il foundation model italiano da 16 miliardi di parametri, che grazie all’architettura Mixture of Experts per ogni token ne attiva circa 3 miliardi, pari al 19% del totale (8 esperti su 64): una scelta che riduce il fabbisogno di calcolo e rende il modello, rispetto a soluzioni dense di dimensioni comparabili, da 2 a 5 volte più efficiente in inferenza e da 6 a 10 volte in training. La piattaforma valorizza anche apertura, inclusività e verificabilità: circa il 25% del corpus di training è in italiano, il modello supporta sei lingue europee e rende disponibili documentazione tecnica, model card, benchmark, pesi e repository pubblici, favorendo l’analisi indipendente delle sue caratteristiche e prestazioni.

Michelangelo Suigo, Group Chief Public Affairs, Corporate Communication & Sustainability Officer di Engineering, commenta: “Questo riconoscimento conferma che innovazione e sostenibilità possono e devono procedere insieme, a partire dalla progettazione delle tecnologie. Con IS-IA – Italy’s Sovereign Intelligence Architecture ed EngGPT 2 abbiamo tradotto questo principio in un’architettura di AI sovrana, trasparente ed efficiente, che permette di mantenere il controllo su dati, modelli e infrastrutture, riducendo il fabbisogno computazionale, per un’Intelligenza Artificiale più responsabile, trasparente e capace di generare valore duraturo nel tempo”.

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