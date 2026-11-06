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Engineering, Suigo: “L’AI? Deve essere trasparente, sicura e proporzionata alle reali esigenze”
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Engineering, Suigo: “L’AI? Deve essere trasparente, sicura e proporzionata alle reali esigenze”

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Engineering, Suigo: “L’AI? Deve essere trasparente, sicura e proporzionata alle reali esigenze” Omnibus

Le parole di Michelangelo Suigo, Group Chief Public Affairs, Corporate Communication & Sustainability Officer di Engineering, intervenuto nella tavola rotonda “Intelligenza Artificiale e nuove tecnologie: l’innovazione che cambia le regole del gioco e l’impatto socio-economico” In occasione dell’Open Innovation Summit 2026, organizzato da Il Sole 24 Ore e Zest presso le OGR Torino.

In occasione dell’Open Innovation Summit 2026, organizzato da Il Sole 24 Ore e Zest presso le OGR Torino, Michelangelo Suigo, Group Chief Public Affairs, Corporate Communication & Sustainability Officer di Engineering, è intervenuto nella tavola rotonda “Intelligenza Artificiale e nuove tecnologie: l’innovazione che cambia le regole del gioco e l’impatto socio-economico”.

Nel corso del confronto, Suigo ha dichiarato: “L’Intelligenza Artificiale può generare valore concreto per le imprese e per il Paese solo se è governabile dalle organizzazioni che la adottano. Per questo abbiamo bisogno di un’AI trasparente, che permetta di conoscere e verificare i modelli e i dati utilizzati; sicura, soprattutto nei contesti più sensibili e regolamentati; e proporzionata alle reali esigenze, perché non sempre modelli più grandi e complessi rappresentano la soluzione più efficace. È l’approccio che Engineering ha adottato con IS-IA, Italy’s Sovereign Intelligence Architecture, la nostra architettura per un’AI governabile, trasparente e sicura, che consente alle organizzazioni di mantenere il controllo su dati, modelli e infrastrutture. La vera sfida è trasformare il potenziale dell’AI in applicazioni concrete, sostenibili e capaci di produrre benefici misurabili per le imprese e per il Paese.

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Redazione Key4biz

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