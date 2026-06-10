Engineering, S&P Global Ratings migliora l’Outlook da Negativo a Stabile

La decisione dell’Agenzia riflette l’aspettativa di una graduale riduzione della leva finanziaria del Gruppo guidato da Aldo Bisio nei prossimi anni, sostenuta dalla continua crescita dei ricavi, dal progressivo miglioramento della redditività e dal rafforzamento della disciplina finanziaria.
A tale dinamica contribuiranno anche la riduzione delle componenti di costo non ricorrenti e la normalizzazione del livello degli investimenti, con effetti positivi sulla capacità di generazione di cassa.
A supporto della valutazione, spiega l’azienda in un comunicato, S&P evidenzia inoltre la solidità delle relazioni con i clienti, con un tasso di abbandono inferiore al 2%, una confortevole posizione di liquidità, sostenuta, inter alia, da consistenti disponibilità di cassa e da una linea di credito revolving (RCF) inutilizzata, nonché una più favorevole struttura del debito, senza scadenze rilevanti prima del 2028, grazie anche all’operazione di rifinanziamento completata all’inizio dello scorso anno.
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