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Engineering, ricavi a 426 milioni di euro (+4,1%) nel primo trimestre. Bisio: “AI driver di crescita”  
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Engineering, ricavi a 426 milioni di euro (+4,1%) nel primo trimestre. Bisio: “AI driver di crescita”  

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Engineering, ricavi a 426 milioni di euro (+4,1%) nel primo trimestre. Bisio: “AI driver di crescita”   Internet

La crescita registrata nel trimestre è trasversale a tutti i principali mercati di riferimento in cui opera il Gruppo ed è guidata principalmente dalle performance positive nel Public Sector e nell’Healthcare, oltre che dai risultati dei Software Products (+9%) e del Digitech & Consulting (+6%).

Il Consiglio di Amministrazione del Gruppo Engineering, tra i leader della Digital Transformation in Italia e con un’importante presenza a livello internazionale, ha approvato i risultati consolidati relativi al primo trimestre 2026, che evidenziano una crescita organica dei ricavi e un miglioramento della redditività in accelerazione rispetto agli ultimi anni, confermando l’efficacia del percorso di riposizionamento strategico verso attività a maggiore valore aggiunto.

La crescita registrata nel trimestre è trasversale a tutti i principali mercati di riferimento in cui opera il Gruppo ed è guidata principalmente dalle performance positive nel Public Sector e nell’Healthcare, oltre che dai risultati dei Software Products (+9%) e del Digitech & Consulting (+6%).

Bisio: “La nostra Intelligenza Artificiale sovrana per aziende e PA”

Aldo Bisio, Amministratore Delegato del Gruppo, dichiara: “Il primo trimestre 2026 conferma la solidità della direzione intrapresa, caratterizzata da un progressivo spostamento verso attività a maggiore valore aggiunto, da una crescente integrazione dell’intelligenza artificiale e da un rafforzamento della disciplina finanziaria. L’evoluzione del nostro modello industriale vede un ruolo centrale della GenAI grazie al lancio dell’architettura modulare IS-IA (Italy’s Sovereign Intelligence Architecture), che si fonda sull’LLM proprietario EngGPT 2, per offrire a Pubbliche Amministrazioni e aziende un’Intelligenza Artificiale sovrana, ovvero governabile, efficiente, aperta e in grado di integrarsi con altri modelli generalisti”.

Principali risultati economico-finanziari

Nel primo trimestre del 2026, la maggior parte dei principali indicatori economici e patrimoniali del Gruppo ha evidenziato un andamento positivo:

  • Ricavi: 426 milioni di euro in crescita del +4,1% su base organica rispetto allo stesso periodo dell’anno precedente
  • EBITDA adjusted: 58,3 milioni di euro (+5,9% YoY) e EBITDA Adjusted post-CapEx: 51 milioni di euro (+9,6% YoY), in miglioramento grazie alla particolare attenzione al contenimento dei costi, a un mix di business più favorevole e alla normalizzazione degli investimenti
  • Leva finanziaria netta[1] si attesta a 4,3 volte l’EBITDA, in miglioramento rispetto al primo trimestre 2025, grazie alla rafforzata capacità di generazione di cassa, sostenuta dalla maggiore redditività e profittabilità del Gruppo

AI driver chiave di crescita

Per Engineering l’intelligenza artificiale rappresenta un driver chiave di crescita e di efficienza, grazie all’architettura modulare IS-IA, allo sviluppo di soluzioni scalabili come l’LLM proprietario EngGPT 2. Questo approccio consente al Gruppo di generare benefici tangibili nei processi interni, migliorando produttività e competitività. Allo stesso tempo, permette di applicare concretamente l’intelligenza artificiale in diversi contesti industriali e di servizio in modo sicuro, trasparente e completamente governabile. Le soluzioni sviluppate rispondono a esigenze specifiche di diversi settori, tra cui manifatturiero, telecomunicazioni, sanità ed energia. In questo modo, Engineering supporta i clienti nell’ottimizzazione dei processi, nell’accelerazione dei percorsi di trasformazione digitale e nella realizzazione di servizi sempre più avanzati, sicuri e governabili.

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L'autore

Redazione Key4biz

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