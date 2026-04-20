Basata sul modello EngGPT 2, la piattaforma punta a garantire controllo su dati e modelli e a trasformare l’intelligenza artificiale in asset strategico per imprese e PA.

Engineering presenta IS-IA (Italy’s Sovereign Intelligence Architecture), un approccio architetturale pensato per sviluppare e governare un’intelligenza artificiale “italiana, sicura e ispezionabile”. L’iniziativa si inserisce nel dibattito crescente sulla sovranità tecnologica e sul controllo dei sistemi AI, con l’obiettivo di offrire alle organizzazioni un’alternativa ai modelli globali difficilmente governabili.

Secondo quanto comunicato dall’azienda, IS-IA è progettata per permettere a imprese e pubbliche amministrazioni di mantenere il controllo su dati, modelli e infrastrutture, trasformando l’AI da semplice strumento a “asset che genera valore cumulabile nel tempo”.

Alla base dell’architettura c’è EngGPT 2, piattaforma di Private Generative AI sviluppata in Italia e conforme agli standard dell’AI Act. Si tratta di un large language model da 16 miliardi di parametri, addestrato su circa 2,5 mila miliardi di token, di cui circa il 25% in lingua italiana, con l’obiettivo di migliorare l’accuratezza nei contesti economici, sociali e normativi del Paese.

Bisio: “Non si tratta solo di adottare l’AI: si tratta di costruirla e governarla come asset strategico del Paese”

“L’adozione pervasiva della GenAI è un passaggio urgente per la competitività del Paese. Deve tuttavia essere pienamente governabile per evitare “espropri” di competenze e know how distintivi delle nostre aziende e Istituzioni. Abbiamo sviluppato una architettura “sovrana” (nel senso di governabile e ispezionabile), che consente di mantenere il pieno controllo su dati, modelli e infrastrutture, per preservare il patrimonio cognitivo e delle soluzioni delle aziende e delle Istituzioni”, ha dichiarato Aldo Bisio, CEO di Engineering. “Con IS-IA, la nostra Italy’s Sovereign Intelligence Architecture costruita sul foundation model EngGPT 2, portiamo sul mercato un’architettura di GenAI sviluppata in Italia: efficiente, aperta, conforme all’AI Act, capace di integrarsi in ambienti ibridi e di adattarsi ai contesti più regolamentati. Non si tratta solo di adottare l’AI: si tratta di costruirla e governarla come asset strategico del Paese. IS-IA ed EngGPT 2 sono un abilitatore concreto di questa visione e un’opportunità per rafforzare autonomia tecnologica, innovazione e crescita del sistema Paese”, ha concluso Bisio.

IS-IA di Engineering: Governance e ciclo di vita dell’AI

IS-IA si propone come architettura end-to-end, in grado di coprire l’intero ciclo di vita dell’intelligenza artificiale. Dall’infrastruttura al dato, dal foundation model alla specializzazione, fino all’orchestrazione nei processi di business e alla governance.

L’obiettivo dichiarato è passare da un utilizzo “standardizzato” dell’AI, spesso basato su pochi modelli globali, a un approccio proprietario e personalizzato, con una libreria di modelli specializzati riutilizzabili e certificati.

Efficienza e sostenibilità

Tra gli elementi distintivi di EngGPT 2, Engineering evidenzia l’efficienza energetica. Grazie all’architettura Mixture of Experts, il modello attiva solo le componenti necessarie per ogni richiesta, riducendo i consumi fino a un quinto rispetto a modelli equivalenti.

Questo si traduce anche in una riduzione dei costi di inferenza tra il 50% e l’80%, oltre a un minore impatto ambientale legato al raffreddamento dei data center. La piattaforma è supportata da tre data center del gruppo, situati in Italia e alimentati al 100% da energia rinnovabile.

Trasparenza e conformità

EngGPT 2 è progettato secondo principi di “security by design” e garantisce tracciabilità e auditabilità complete. La piattaforma è dichiarata “verificabile”, con accesso ai dati di addestramento, alle tecniche utilizzate e ai limiti del modello, in linea con i requisiti dell’AI Act.

Engineering sottolinea inoltre l’approccio “open”, con pubblicazione di pesi, dataset e documentazione tecnica, per garantire trasparenza e verificabilità del processo di sviluppo.

IS-IA di Engineering: interoperabilità con altre piattaforme

Dal punto di vista operativo, EngGPT 2 è progettato per essere interoperabile con altre piattaforme, attraverso API e integrazioni con sistemi ERP, CRM e strumenti di analisi dati. La soluzione è disponibile anche sui principali marketplace cloud, per facilitarne l’adozione nelle infrastrutture esistenti.

L’iniziativa si inserisce in un contesto di forte crescita del mercato AI, che secondo Gartner potrebbe raggiungere i 3.300 miliardi di dollari entro il 2027. In questo scenario, Engineering evidenzia il rischio che molte applicazioni restino semplici interfacce su modelli globali, senza generare un reale vantaggio competitivo. Con IS-IA, l’azienda propone invece un modello in cui l’intelligenza artificiale diventa “capitale strategico”, governato direttamente dalle organizzazioni e integrato nei processi.

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