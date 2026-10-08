Engineering perfeziona la cessione di Alfahealth ad Accenture

L’operazione si inserisce nella strategia di Engineering volta a consolidare il proprio posizionamento nei segmenti tecnologici e industriali più attrattivi, concentrando risorse e investimenti nelle aree ritenute a più alto potenziale di crescita, tra cui soluzioni digitali, piattaforme software proprietarie e Intelligenza Artificiale.

Engineering ha perfezionato la cessione ad Accenture dell’intero capitale sociale di Alfahealth S.p.A., società specializzata nella trasformazione digitale del settore sanitario italiano.

Il closing dell’operazione, annunciata lo scorso 17 giugno, è arrivato dopo il completamento delle condizioni previste dall’accordo e l’ottenimento delle autorizzazioni delle autorità competenti, comprese quelle in materia di Antitrust e Golden Power.

I proventi per ridurre l’indebitamento

Secondo quanto comunicato dal Gruppo, i proventi della cessione, al netto degli oneri legati all’operazione e di alcuni aggiustamenti marginali, sono stati corrisposti interamente per cassa.

Le risorse contribuiranno a rafforzare la struttura patrimoniale di Engineering e saranno destinate prioritariamente alla riduzione dell’indebitamento complessivo del Gruppo. Le modalità di utilizzo sono ancora in fase di definizione e saranno comunicate al mercato, ove necessario.

Focus su software proprietario e AI

La cessione di Alfahealth rientra nella strategia di Engineering di concentrare risorse e investimenti nei segmenti tecnologici considerati a maggiore potenziale di crescita.

Tra le aree indicate dal Gruppo figurano le soluzioni digitali, le piattaforme software proprietarie e l’intelligenza artificiale.

Dopo i risultati finanziari positivi del primo semestre, Engineering intende inoltre rafforzare il ruolo della GenAI nella propria offerta.

In questo quadro si inserisce IS-IA, Italy’s Sovereign Intelligence Architecture, l’architettura modulare basata sul modello linguistico proprietario EngGPT 2, sviluppata per offrire a Pubbliche Amministrazioni e aziende una piattaforma AI governabile, aperta e integrabile anche con altri modelli generalisti.

Engineering è stata assistita nell’operazione da Rothschild & Co e Intesa Sanpaolo – Divisione IMI Corporate & Investment Banking in qualità di advisor finanziari, da Legance – Avvocati Associati in qualità di advisor legale e da EY-Parthenon Italia in qualità di advisor economico.

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