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Engineering, Fitch migliora l’Outlook da stabile a positivo
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Engineering, Fitch migliora l’Outlook da stabile a positivo

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Engineering, Fitch migliora l’Outlook da stabile a positivo Internet

La decisione dell’Agenzia riflette le attese che i proventi derivanti dalla cessione di Alfahealth, perfezionata nei primi giorni di ottobre, e dalla cessione del Gruppo Industries eXcellence.

Engineering comunica che Fitch ha confermato il rating di lungo termine della società a “B” e rivisto l’Outlook da Stabile a Positivo.

La decisione dell’Agenzia riflette le attese che i proventi derivanti dalla cessione di Alfahealth, perfezionata nei primi giorni di ottobre, e dalla cessione del Gruppo Industries eXcellence, il cui closing è previsto entro il 2026, saranno principalmente destinati, subordinatamente alle condizioni di mercato, alla riduzione dell’indebitamento, contribuendo al rafforzamento del profilo finanziario del Gruppo.

A supporto della propria valutazione, Fitch evidenzia la solida posizione di Engineering sul mercato italiano, la resilienza della performance nel primo semestre del 2026 e la maggiore focalizzazione sui Software Products proprietari e sulle attività Digitech e Consulting.

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Redazione Key4biz

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