Completata la vendita del gruppo specializzato in soluzioni digitali per l’industria. Dopo la cessione di Alfahealth, Engineering punta a rafforzare la struttura patrimoniale e concentrare gli investimenti su piattaforme proprietarie, GenAI e cybersecurity.

Engineering ha completato la cessione ad Accenture dell’intero capitale sociale del gruppo Industries eXcellence, società attiva nello sviluppo e nella realizzazione di soluzioni digitali per il settore industriale, con una presenza concentrata soprattutto negli Stati Uniti e in alcuni mercati europei.

Il closing dell’operazione arriva dopo l’accordo annunciato lo scorso 17 giugno e dopo il via libera delle autorità competenti, comprese quelle chiamate a pronunciarsi in materia di Antitrust e Golden Power.

La cessione si inserisce nel percorso di rifocalizzazione strategica del gruppo Engineering e segue quella di Alfahealth, completata lo scorso 8 ottobre.

I proventi destinati prioritariamente alla riduzione del debito

Engineering ha spiegato che i proventi derivanti dalla cessione di Industries eXcellence, insieme a quelli ottenuti dalla vendita di Alfahealth, contribuiranno a rafforzare la struttura patrimoniale del gruppo. Le risorse saranno destinate prioritariamente alla riduzione dell’indebitamento complessivo.

Le modalità precise di utilizzo dei proventi sono ancora in fase di definizione e saranno comunicate al mercato qualora rilevanti ai sensi della normativa applicabile con la strategia punta a garantire al gruppo una maggiore flessibilità finanziaria e ulteriori margini di manovra per sostenere il processo di trasformazione in corso.

Engineering si rifocalizza su software, piattaforme, Intelligenza Artificiale e cybersecurity

Le due cessioni rientrano in una strategia più ampia con cui Engineering intende concentrare risorse e investimenti sui segmenti tecnologici considerati a maggiore potenziale di crescita.

Tra le aree prioritarie figurano le soluzioni digitali, le piattaforme software proprietarie e l’Intelligenza Artificiale come IS-IA, Italy’s Sovereign Intelligence Architecture, l’architettura modulare sviluppata da Engineering e basata sul Large Language Model proprietario EngGPT 2.

La soluzione è stata progettata per offrire a Pubbliche Amministrazioni e imprese un’infrastruttura di Intelligenza Artificiale sovrana, governabile e integrabile anche con modelli generalisti.

Engineering ha recentemente lanciato EngSure, una piattaforma agentica che utilizza l’Intelligenza Artificiale per rafforzare la protezione degli asset digitali delle organizzazioni. La piattaforma è progettata anche per proteggere l’ecosistema AI lungo il suo intero ciclo di vita, dalla fase di sviluppo fino all’utilizzo operativo.

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