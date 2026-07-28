Il Gruppo riduce del 46% le emissioni Scope 1 e 2 rispetto al 2022 e del 7% i consumi energetici. Crescono gli investimenti su giovani, inclusione e formazione, mentre EngGPT 2 diventa uno degli strumenti per integrare transizione digitale, efficienza e tutela ambientale.

Engineering ha pubblicato il Bilancio di Sostenibilità 2025, redatto secondo gli standard internazionali della Global Reporting Initiative e dedicato ai risultati raggiunti negli ambiti ambientale, sociale e di governance.

Il documento copre oltre 80 sedi distribuite in 22 Paesi e misura, attraverso 28 indicatori chiave di performance, i progressi compiuti nell’ambito del Piano Strategico ESG 2024-2026.

Dal Bilancio emerge il consolidamento di un modello nel quale la sostenibilità viene integrata nei processi decisionali e nelle attività operative del Gruppo, con un’attenzione particolare al rapporto tra AI, efficienza energetica, gestione dei dati e sviluppo di servizi digitali.

Suigo: “L’AI è un abilitatore chiave”

“Con il Bilancio di Sostenibilità 2025 confermiamo un modello guidato da processi integrati e KPI misurabili, con risultati concreti e una rendicontazione credibile e comparabile. In Engineering continuiamo a lavorare per integrare sempre di più la sostenibilità nel business: è questo il metodo con cui operiamo per i nostri clienti, per le nostre persone, per il territori”, ha dichiarato Michelangelo Suigo, Group Chief Public Affairs, Corporate Communication & Sustainability Officer di Engineering.

“In questo percorso, l’Intelligenza Artificiale è un abilitatore chiave: governata con responsabilità, aiuta a misurare meglio gli impatti, ottimizzare processi e consumi e accelerare la transizione energetica e digitale, generando valore concreto. Proseguiamo con rigore e trasparenza per continuare ad essere un riferimento di sostenibilità per l’intero ecosistema digitale”, ha concluso.

EngGPT 2 e l’architettura italiana di AI sovrana

Uno dei temi centrali del Bilancio è l’intersezione tra intelligenza artificiale e sostenibilità. Engineering ha sviluppato IS-IA, Italy’s Sovereign Intelligence Architecture, un’architettura modulare fondata su EngGPT 2, il modello linguistico proprietario realizzato interamente in Italia.

La piattaforma mette a disposizione di aziende e Pubbliche Amministrazioni un modello di AI generativa sovrano, aperto ed efficiente, progettato secondo gli standard dell’AI Act europeo. Secondo Engineering, EngGPT 2 è stato sviluppato per garantire prestazioni energetiche efficienti sia nella fase di addestramento sia durante l’utilizzo concreto della piattaforma.

L’AI applicata alla tutela delle coste e alla sanità

Il Bilancio illustra anche alcuni progetti attraverso cui il Gruppo applica l’AI a obiettivi ambientali e sociali.

Tra questi rientra l’utilizzo di soluzioni di AI generativa per il monitoraggio costiero, a supporto dell’osservazione e della protezione degli ecosistemi marini e costieri. EngGPT Data Quality viene invece utilizzato per migliorare l’aggiornamento dei piani pandemici, intervenendo sulla qualità, sulla coerenza e sull’affidabilità delle informazioni.

La stessa impostazione guida lo sviluppo di strumenti conversazionali destinati alla cittadinanza digitale, progettati per ridurre le barriere nell’accesso ai servizi pubblici e semplificare l’interazione tra cittadini e amministrazioni.

Emissioni Scope 1 e 2 ridotte del 46%

Sul fronte ambientale, nel 2025 Engineering ha proseguito il percorso di decarbonizzazione validato dalla Science Based Targets initiative nel luglio 2024. Le emissioni Scope 1 e 2, calcolate secondo il criterio market-based, sono diminuite del 46% rispetto alla baseline del 2022 e del 7% rispetto al 2024.

Il risultato è stato raggiunto attraverso la riduzione dei consumi di carburante della flotta aziendale, l’aumento dei veicoli elettrici e ibridi e gli interventi di efficientamento degli spazi e dei consumi. Anche le emissioni Scope 3 sono diminuite del 5% rispetto al 2024, grazie alla razionalizzazione degli acquisti di Gruppo e alla promozione di forme di mobilità più sostenibili.

Consumi energetici in calo del 7%

Il consumo energetico complessivo del Gruppo è diminuito del 7% rispetto al 2024. Negli uffici italiani, quasi il 100% dell’elettricità utilizzata proviene da fonti rinnovabili.

Particolare attenzione è stata dedicata ai data center, infrastrutture caratterizzate da elevati consumi energetici. Nei siti di Pont-Saint-Martin e Vicenza il Power Usage Effectiveness, indicatore che misura l’efficienza energetica dei data center, si è confermato a 1,47.

Nel data center di Torino, invece, i consumi elettrici sono diminuiti del 37% e il PUE è migliorato fino a 1,89. Il risultato è stato ottenuto grazie all’installazione di un nuovo gruppo di continuità ad alta efficienza e all’ottimizzazione dei sistemi di condizionamento.

Gender pay gap in miglioramento

Nel 2025 Engineering ha proseguito anche il rafforzamento delle politiche di Diversity, Equity & Inclusion. In Italia il gender pay gap si è ridotto dal -1,5% registrato nel 2024 al -1,12% del 2025. Le donne presenti nei ruoli di leadership hanno raggiunto il 20,8%.

Il Gruppo ha inoltre consolidato un modello di benessere aziendale basato su quattro dimensioni: fisica, mentale, sociale e finanziaria. Sul fronte della salute mentale è stato rafforzato il programma ENG-Care, che amplia gli strumenti di supporto psicologico e le iniziative dedicate all’equilibrio tra vita professionale e personale.

Oltre 690 assunzioni tra gli under 30

Engineering ha assunto nel 2025 complessivamente 694 persone con meno di 30 anni, pari al 51% delle nuove assunzioni. La popolazione aziendale appartenente a questa fascia di età ha così superato i 2.300 dipendenti.

Un ruolo centrale è svolto dagli Academy Programs, percorsi formativi gratuiti destinati ai giovani. Nel biennio 2024-2025 sono state organizzate 17 edizioni, con oltre 200 partecipanti.

Nel 2025 il 68% delle persone che hanno completato un percorso Academy è stato successivamente assunto dal Gruppo.

Governance dell’AI e adeguamento alla NIS2

Nel settore della governance, Engineering ha istituito la nuova funzione Compliance & Data Protection, incaricata di centralizzare la gestione della conformità normativa a livello di Gruppo.

La società ha inoltre pubblicato la Policy AI Governance Strategy, che integra nei processi aziendali le disposizioni dell’AI Act e gli impegni derivanti dall’adesione all’AI Pact.

Il quadro di governance è orientato alla sicurezza, all’equità e al rispetto dei diritti umani nell’impiego dei sistemi di AI.

Engineering ha adottato anche il Modello Organizzativo NIS, destinato a garantire l’applicazione e l’aggiornamento delle misure tecniche, operative e organizzative previste dalla direttiva NIS2.

Il 70% dei principali fornitori sottoposto a valutazione ESG

L’attenzione alla sostenibilità è stata estesa anche alla catena di fornitura.

Nel 2025 il 70% dei principali fornitori di Engineering è stato sottoposto a una valutazione di sostenibilità attraverso questionari dedicati oppure ha definito obiettivi coerenti con gli standard SBTi.

Nel 2024 la quota era pari al 48%.

L’incremento riflette la volontà del Gruppo di promuovere una filiera fondata non soltanto su criteri economici, ma anche sulla sostenibilità ambientale e sociale.

Engineering nel top 1% di EcoVadis

Nel 2025 Engineering ha ottenuto la medaglia Platinum di EcoVadis, entrando nel primo 1% delle aziende valutate a livello globale.

Il Gruppo ha inoltre confermato lo score “B” di CDP Climate Change ed è stato inserito nella A-List del Supplier Engagement Assessment di CDP. Confermato anche il punteggio “A” assegnato da Synesgy.

Engineering ha ricevuto il riconoscimento Top Employer Italia 2025, successivamente confermato anche per il 2026, ed è stata inserita tra i 100 migliori datori di lavoro italiani per le donne e tra i Top Job – Best Employers di ITQF. Il Gruppo si è inoltre classificato tra le prime cinque imprese italiane nella categoria Sostenibilità sociale del Blue Green Economy Award, mentre il Mobility Manager ha ricevuto il Mission Fleet Awards 2025 per l’approccio sostenibile alla gestione della flotta aziendale

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