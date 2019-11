Nuovo Report Centro Studi CoMar con l’analisi dei bilanci delle società dell’energia in Italia: cresce il fatturato del 9,2% in un anno, in aumento anche l’utile a 28,4 miliardi di euro e sale il numero di occupati nel settore del 7,1% a 170.463. In classifica Eni si colloca al primo posto per fatturato, superando Enel.