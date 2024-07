Energivore, firmato il DL delle condizionalità green

Estratto dell’articolo pubblicato originariamente sulla testata giornalistica Energia Italia News

Dopo il via libera dell’ARERA, il MASE ha aggiunto l’ultimo tassello mancante al quadro normativo che disciplina il sistema agevolativo per il settore energivoro. Nello specifico, il provvedimento stabilisce quali devono essere le condizionalità green che le aziende a forte consumo di energia elettrica devono rispettare per poter accedere agli incentivi.

ARERA_DISPOSIZIONI ATTUATIVE

Il Decreto che completa il quadro normativo

Firmato il decreto che, entrando nel dettaglio dei requisiti richiesti, completa in via definitiva il quadro normativo sulle misure agevolative per le imprese energivore. Dopo il lasciapassare ricevuto da ARERA, il Titolare dell’Ambiente e della Sicurezza energetica Gilberto Pichetto Fratin, ha firmato il testo del provvedimento che stabilisce, nello specifico, quali devono essere le condizionalità green che le aziende in questione devono rispettare per poter accedere agli incentivi. Si tratta dell’ultimo tassello del più ampio mosaico di regole riguardanti la misura agevolativa per le imprese a forte consumo di energia elettrica. Introdotta dal Decreto 131 del 2023, quest’ultima è in linea con le nuove linee guida sugli aiuti di Stato dell’Unione Europea. Il testo è frutto del lavoro congiunto del Ministero con GSE, ENEA e ISPRA […]

Leggi il resto della notizia sulla testata Energia Italia News

Leggi le altre notizie sull’home page di Key4biz