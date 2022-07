La videointervista a Andrea Salpietro, Chief Security Officer, Leonardo, in occasione della Conferenza internazionale Energia Italia 2022: "In Leonardo riusciamo a gestire 100mila minacce cyber al secondo".

La videointervista a Andrea Salpietro, Chief Security Officer, Leonardo, in occasione della Conferenza internazionale Energia Italia 2022, 5 e 6 luglio 2022. Salpietro ha partecipato al panel “La sicurezza delle infrastrutture e il rischio cyber“: “Dall’inizio dell’invasione della Russa in Ucraina registriamo un aumento qualitativo delle minacce cyber. In Leonardo riusciamo a gestire 100mila minacce informatiche al secondo”.