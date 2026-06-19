Energia, Tundo (BaxEnergy), “Con il Gruppo Yokogawa salto industriale importante”

(Adnkronos) – Una presenza internazionale molto più ampia e un’espansione significativa degli investimenti sulle proprie linee di prodotti, soluzioni e servizi. Questi, secondo Roberto Tundo, CEO della BaxEnergy di Acireale, alcuni dei vantaggi nati dall’essere entrati a far parte, due anni fa, del colosso giapponese Yokogawa, multinazionale presente in oltre 60 Paesi, che dà lavoro a più di 17.000 persone e con un fatturato che supera i 4 miliardi.

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