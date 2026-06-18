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Energia, Suzuki (Yokogawa): “BaxEnergy realtà imprenditoriale di successo”

Energia, Suzuki (Yokogawa): “BaxEnergy realtà imprenditoriale di successo”

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Energia, Suzuki (Yokogawa): “BaxEnergy realtà imprenditoriale di successo” Adnkronos

(Adnkronos) – “Ogni volta che visito questa sede, mi torna alla mente lo straordinario percorso che ha portato BaxEnergy dall’essere una realtà imprenditoriale di successo nata sul territorio a diventare un’azienda con un impatto realmente globale”.  

A parlare, durante la presentazione del primo Piano Industriale della BaxEnergy, che dal 2024 fa parte della multinazionale giapponese Yokogawa, Takeshi Suzuki, key executive della Yokogawa Electric Corporation.  

“Oggi – ha aggiunto – mentre ci riuniamo per presentare il Piano Industriale 2026–2028, non stiamo soltanto parlando delle nostre ambizioni future, ma celebriamo anche i risultati, il talento e la capacità di innovazione che hanno reso possibile questa crescita. All’interno del Gruppo Yokogawa, BaxEnergy è diventata una componente sempre più strategica della nostra visione per il futuro dell’energia, della digitalizzazione e dello sviluppo industriale sostenibile, ed è per me un onore condividere con voi questo momento. Da quando BaxEnergy è entrata a far parte del Gruppo nel 2024, abbiamo continuato a rafforzare la nostra collaborazione. In questi due anni abbiamo scoperto non soltanto una solida eccellenza tecnologica, ma anche una profonda affinità culturale”. 

economia

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L'autore

Redazione Key4biz

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